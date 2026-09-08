La cumbia santafesina despide a una de sus voces más emblemáticas: a los 66 años falleció Roberto Oscar Cabral, artísticamente conocido como “Pastor de los Santos”.
Murió Roberto Oscar Cabral, el inmortal “Pastor de los Santos”
La música tropical santafesina se encuentra de luto este martes por el fallecimiento del músico los 66 años. Con más de cinco décadas dedicadas al género, el histórico referente dejó una huella indeleble en la identidad cultural de la región.
Con una trayectoria que superó las cinco décadas y más de 70 discos grabados, el histórico referente marcó a generaciones enteras a través de su paso por agrupaciones fundamentales de la movida tropical del Litoral como Tropical Maracaibo, Grupo Trinidad y Los Tekilas.
Los inicios de una vocación tropical
Nacido el 29 de julio de 1960 en el barrio La Gran China de la ciudad de Santa Fe, Oscar Roberto Cabral descubrió su pasión por la música desde muy joven. Con apenas 16 años dio sus primeros pasos en la movida tropical al integrar las filas de Tropical Maracaibo.
A lo largo de su extensa trayectoria, su talento formó parte de emblemáticas agrupaciones que marcaron época en el Litoral, tales como Los del Palmar, Grupo Trinidad y Los Tekilas.
El nacimiento del ícono y su etapa solista
Corría el año 1986 cuando se consolidó definitivamente el nombre artístico que lo llevaría directo a la memoria popular: “Pastor de los Santos”. Bajo esta denominación, emprendió una sólida carrera solista que debutó discográficamente con el material “Qué pasará mañana”.
Su prolífica obra contabilizó cerca de 73 discos grabados a lo largo de su vida, transitando desde los formatos tradicionales de pasta y casete hasta su desembarco en las plataformas digitales.
Un legado que trasciende generaciones
Durante sus últimos tiempos, el artista atravesó complicaciones de salud. Sin embargo, su vigencia artística se mantuvo intacta hasta sus últimos años, reflejada en lanzamientos recientes como el álbum “Trampa y Fuego” editado en 2025. Su partida genera un profundo pesar entre familiares, colegas y miles de seguidores que bailaron al ritmo de su inconfundible estilo.
La cumbia santafesina pierde físicamente a uno de sus pilares fundamentales, pero su impronta sonora continuará resonando en cada rincón del país. Queda su vasto legado discográfico y el recuerdo perpetuo de un hacedor cultural que consagró su vida entera al compás popular.