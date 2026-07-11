Fuerte testimonio

Karina La Princesita recordó el lado más oscuro de su carrera: "Llegué a hacer 34 shows en un fin de semana y escupía sangre"

En una reveladora entrevista, una de las máximas referentes de la música tropical rememoró las extremas condiciones laborales de sus inicios en la industria. El quiebre físico que la obligó a poner límites y el desafío de consolidar su carácter en un ambiente laboral históricamente dominado por hombres.