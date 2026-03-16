Karina "La Princesita" y un romance inesperado: quién es el deportista 14 años menor que conquistó su corazón

La vida sentimental de Karina "La Princesita" vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Después de varios años de mantener un perfil bajo respecto a sus vínculos afectivos, este lunes estalló la noticia de un romance que une dos mundos aparentemente distantes: la música popular y el deporte de alto rendimiento.
El afortunado sería Mateo Carreras, el joven wing de Los Pumas que brilla en el rugby internacional.
La información fue revelada en las últimas horas por fuentes cercanas al círculo de la cantante, confirmando que Karina (40) y el deportista tucumano (26) se encuentran en una etapa de conocimiento profundo y "apuesta al amor".Carreras, surgido de Los Tarcos de Tucumán y con un presente consolidado en el rugby europeo, habría logrado conquistar a la artista, quien venía atravesando un proceso personal de mucha introspección y cuidado de su salud mental.
El afortunado sería Mateo Carreras, el joven wing de Los Pumas que brilla en el rugby internacional. REUTERS/Gonzalo Fuentes
A pesar de los 14 años de diferencia, allegados a la pareja aseguran que la química fue inmediata. El "Puma", conocido por su velocidad explosiva dentro de la cancha, parece haber aplicado la misma dinámica para ganar el corazón de una de las mujeres más queridas de la Argentina.
Entre los escenarios y el "try"
Uno de los principales interrogantes que surge ante este incipiente noviazgo es la logística.Mateo Carreras reside actualmente en Francia, donde se destaca en la liga profesional, mientras que Karina mantiene una agenda cargada de presentaciones por todo el territorio nacional y compromisos familiares en Buenos Aires junto a su hija Sol.
Sin embargo, fuentes del entorno de la cantante indican que ella se siente "muy contenida y feliz", un estado que sus fanáticos celebran tras los difíciles momentos que la artista hizo públicos recientemente sobre sus crisis de ansiedad y depresión. Este nuevo vínculo representaría un aire fresco en su vida, permitiéndole equilibrar su exitosa carrera profesional con un presente afectivo sólido.
Mateo Carreras tiene 26 años y vive en Francia. Prensa UAR
Pasado de botinera, presente de "ovalada"
No es la primera vez que "La Princesita" se vincula con el mundo del deporte. Su relación más mediática fue con el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, con quien convivió en Inglaterra. Mantuvieron un noviazgo de cinco años, entre 2012 y 2017. Fue una relación a distancia, con ella en Argentina y él en Inglaterra (Manchester City), que terminó en 2017. Años después, la cantante confesó haber sufrido mucho durante esa época, describiéndola como "durísima" y señalando que la separación no fue en los mejores términos, marcada por rumores y tensión familiar.
No obstante, esta vez el perfil del elegido es diferente. Carreras es una de las promesas —ya realidad— del rugby argentino, caracterizado por un perfil mucho más discreto y enfocado en su carrera profesional en el viejo continente.