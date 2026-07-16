Con un repertorio repleto de clásicos que marcaron a generaciones y siguen sonando en cada fiesta, Coty promete un espectáculo cargado de emoción, baile y el inconfundible sonido que lo convirtió en un referente de la música tropical santafesina.
Música
Coty Hernández llega a Lemon Arena para vivir una gran noche de cumbia santafesina
La cumbia santafesina vuelve a ser protagonista con la presentación de Coty Hernández,una de las voces más emblemáticas y queridas del género, que se presentará el próximoviernes 17 de julio en el Indoor de Lemon Arena.
Coty Hernández. Foto: gentileza.
El Indoor de Lemon Arena ofrecerá un entorno ideal para disfrutar del show: un espacio climatizado, con un ambiente íntimo y una experiencia pensada para vivir cada canción de cerca, con excelente sonido, iluminación y todas las comodidades.
Organizado por No es Fácil Producciones, el evento reunirá a fanáticos de toda la región para compartir una noche donde la cumbia santafesina será la gran protagonista.
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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Platea Vip.
Información del evento
- Artista: Coty Hernandez
- Fecha: viernes 17 de Julio
- Lugar: Lemon Arena
- Entradas: disponibles en Platea Vip
Tipos de entradas
- Entrada General
- Aleros VIP
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