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Coty Hernández llega a Lemon Arena para vivir una gran noche de cumbia santafesina

La cumbia santafesina vuelve a ser protagonista con la presentación de Coty Hernández,una de las voces más emblemáticas y queridas del género, que se presentará el próximoviernes 17 de julio en el Indoor de Lemon Arena.

Coty Hernández. Foto: gentileza.Coty Hernández. Foto: gentileza.
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Con un repertorio repleto de clásicos que marcaron a generaciones y siguen sonando en cada fiesta, Coty promete un espectáculo cargado de emoción, baile y el inconfundible sonido que lo convirtió en un referente de la música tropical santafesina.

El Indoor de Lemon Arena ofrecerá un entorno ideal para disfrutar del show: un espacio climatizado, con un ambiente íntimo y una experiencia pensada para vivir cada canción de cerca, con excelente sonido, iluminación y todas las comodidades.

Organizado por No es Fácil Producciones, el evento reunirá a fanáticos de toda la región para compartir una noche donde la cumbia santafesina será la gran protagonista.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Platea Vip.

Mirá tambiénVolvieron los Acústicos a Lemon Arena: la cumbia en su formato más íntimo y enérgico

Información del evento

  • Artista: Coty Hernandez
  • Fecha: viernes 17 de Julio
  • Lugar: Lemon Arena
  • Entradas: disponibles en Platea Vip

Tipos de entradas

  • Entrada General
  • Aleros VIP
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Arte Música Teatro
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