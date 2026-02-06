#HOY:

Música, teatro y carnavales: la "hoja de ruta" para este fin de semana

Los distintos escenarios de la ciudad renuevan sus propuestas desde este viernes. El detalle de horarios, sedes y artistas destacados de cada jornada.

Pepper Monks desembarca en Tribus. Foto: Gentileza producciónPepper Monks desembarca en Tribus. Foto: Gentileza producción
Por: 

La ciudad presenta una cartelera diversa que se desarrollará entre este viernes 6 y el domingo 8 de febrero. Abarca ciclos de cumbia, festivales folclóricos regionales y muestras de arte. Diversos centros culturales y espacios de la ciudad serán sedes de esta oferta estival.

La actividad del viernes inicia con el ciclo "Acústicos de Cumbia" y presentaciones de rock y tango. Simultáneamente, el Museo Sor Josefa, ubicado en pleno centro, habilitará una activación sobre tecnología y artes visuales.

El sábado, la agenda se mueve hacia los barrios con el inicio de los Carnabarriales, mientras que el Festival "Luna y Cuerdas" tendrá epicentro en la ciudad de Recreo.

"Construcción (F40)". Foto: Gentileza producción"Construcción (F40)". Foto: Gentileza producción

El cierre del fin de semana estará marcado por el rock nacional y las fusiones de estilos en Tribus. La cartelera del domingo incluye versiones de clásicos locales y nacionales a cargo de solistas santafesinos. A continuación, el detalle día por día.

Viernes 6 de febrero

Coty Hernández a las 21 en Lemon Arena

La presentación se desarrollará en el marco de "Acústicos de Cumbia", un ciclo de eventos que prometen “una conexión más íntima y vibrante con la música que tanto apasiona a miles”, según informaron los organizadores.

Noche Rockstar a las 21 en Tribus

La Noche Rockstar regresa a Tribus con los shows de Niña Monarca (pop melódico, rock soft e indie alternativo) y Jardín Oculto (tributo a Soundgarden y Audioslave).

"One Love" a las 20.30 en Demos

"En el marco del aniversario de su nacimiento, rendimos homenaje al rey del reggae en su forma más pura: el vinilo. Una noche para viajar por los clásicos que marcaron la historia y las nuevas voces que siguen expandiendo estos sonidos", dicen los organizadores.

Gentileza producciónGentileza producción

Sick Dog a las 23.59 en Tribus

Sick Dog regresa a Tribus, para el trasnoche, con todos los clásicos de Aerosmith.

Activación "Datos sensibles" a las 19 en el Museo Sor Josefa

A través de una selección de obras del Salón Anual Nacional, se propone un recorrido posible, activando relaciones de sentido entre obras que comparten la tecnología como elemento constitutivo. Así, se despliega una narrativa donde la tecnología se presenta como espacio crítico y sensible de mediación entre lo humano, lo simbólico y lo artificial.

Sábado 7 de febrero

Ariel Mores y Gricel Tenutta a las 19 en Stanley Bar

El maestro Mores y la cantante santafesina Gricel Tenutta, presentarán una masterclass. Luego, a las 21 se realizará un show para todo el público que desee asistir. Mores es un pianista y cantante de tango, sobrino y discípulo de Mariano Mores. Repite el sábado.

Sick Dog. Foto: Gentileza producciónSick Dog. Foto: Gentileza producción

Rock de la Aldea a las 21 en Tribus

El sábado 7 de febrero a las 21, Rock de la Aldea llega a Tribus con todos los hits de NTVG y clásicos del rock nacional, junto a invitados especiales.

Peppers Monks a las 23.59 en Tribus

Peppers Monks regresa a Tribus para un trasnoche de lujo con los mejores temas de Red Hot Chili Peppers.

Coty Hernández. Foto: Gentileza producciónCoty Hernández. Foto: Gentileza producción

La Milonga a las 21 en Demos

La Milonga "Última Tanda" regresará a escena para encantar al público al ritmo del 2x4. “Nos preparamos para otra noche inolvidable en pleno corazón de Santa Fe”, señalaron los organizadores.

"Construcción (F40)" a las 21 en Valeri Montrul

Un hombre acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal. En la sala de espera, proyecciones suyas lo acompañan mientras hace un repaso arbitrario y desordenado de su vida. Texto y dirección de Arturo Castro Godoy.

Carnabarriales a las 20 en Villa del Parque

Los Carnabarriales comenzarán este sábado 7 de febrero en Villa del Parque y continuarán el domingo 15 en barrio San Lorenzo, el lunes 16 en barrio Cabal, el sábado 21 en Av. J.J.Paso, y por último, el sábado 28 en Alto Verde. Cada encuentro tendrá entrada libre y gratuita.

Ariel Mores. Foto: Gentileza producciónAriel Mores. Foto: Gentileza producción

Festival Folklórico "Luna y Cuerdas" a las 21 en Recreo

Tendrá lugar en el Paseo del Centenario de Recreo, con acceso libre y gratuito. Es una cita consolidada del calendario cultural de la región. Cada edición convoca a miles de personas en torno a la música, la danza y el encuentro.

Domingo 8 de febrero

Mixtura a las 21 en Tribus

Mixtura regresa a Tribus con su fusión de estilos, y versiones únicas de canciones con historia, junto a invitados especiales.

Gricel Tenutta. Foto: Gentileza producciónGricel Tenutta. Foto: Gentileza producción

Lara Arrieta a las 21 en Stanley

La cantante santafesina se presentará en vivo con un repertorio que repasará los grandes clásicos del rock nacional, Lara Arrieta interpretará éxitos de Fito Páez, Charly García, Fabiana Cantilo y Gustavo Cerati, entre otros.

