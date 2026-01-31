Volvieron los Acústicos a Lemon Arena: la cumbia en su formato más íntimo y enérgico

Santa Fe vibra con el esperado regreso de los Acústicos a Lemon Arena. Este ciclo de eventos es una experiencia única, redefiniendo la forma de vivir la cumbia en un formato que es “más cerca, más largo y para escucharla bien”.
Tras la apertura el pasado 23 de enero, de la mano de La T y la M, el artista santafesino será el encargado de la segunda fecha del ciclo, con el set de DJ Vulva Soul para seguir bailando después del show.
La propuesta de este año marca un retorno al origen de un concepto que busca la conexión directa con la música y el artista. “No es bailanta, es acústico”, es la premisa que invita a disfrutar de los grandes éxitos de la cumbia en una atmósfera inigualable, en Lemon Arena, al aire libre y con una vibra increíble.
La primera fecha contó con la presencia estelar de La T y la M, quienes fueron los encargados de inaugurar esta serie de encuentros, acompañados por el DJ Nico Andino en la previa. La noche arranca temprano, con un DJ para ir calentando motores, seguido del show acústico principal y todo lo que la energía del público dicte, cerrando con DJ Vulva Soul y su set para bailar el resto de la noche.
Pero eso no es todo, el ciclo de Acústicos de “No es fácil” en Lemon Arena continua con cumbia santafesina, a lo largo de sus fechas, incluyendo a grandes figuras como Coty Hernández, Sergio Torres, Mario Pereyra, El Brujo Ezequiel, Chanchi, garantizando noches memorables para todos los gustos.
Los asistentes podrán elegir cómo vivir esta experiencia con distintas opciones de entradas: Súper Vip, Vip y Generales, diseñadas para que cada uno encuentre su espacio ideal para disfrutar al máximo. Además de la música la noche tendrá shows, baile y una propuesta gastronómica pensada para complementar la velada en un entorno al aire libre.
“Vuelve donde tenía que volver”, afirman los organizadores, haciendo referencia al éxito y la conexión que este formato ha generado previamente. Lemon Arena se consolida así como el escenario predilecto para encuentros musicales donde la música se siente más cerca.
Las entradas ya están a la venta a través de PlateaVip.com.ar. ¡No te quedes afuera de este “planazo en Santa Fe” y asegurá tu lugar para ser parte de esta experiencia inmersiva de cumbia!