Esperando por Coty Hernández

Volvieron los Acústicos a Lemon Arena: la cumbia en su formato más íntimo y enérgico

Tras la apertura el pasado 23 de enero, de la mano de La T y la M, el artista santafesino será el encargado de la segunda fecha del ciclo, con el set de DJ Vulva Soul para seguir bailando después del show.