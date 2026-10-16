Josefina Lynch salió a responder públicamente luego de quedar involucrada en las versiones sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. A través de una serie de publicaciones en Instagram, la cantante y modelo negó haber tenido responsabilidad en la ruptura de la pareja y aclaró que su relación con el hijo de Palito Ortega está vinculada con un proyecto musical.
Josefina Lynch rompió el silencio tras ser vinculada con la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La cantante y modelo negó haber tenido una relación sentimental con el músico y aseguró que el vínculo entre ambos es exclusivamente profesional. Su nombre apareció en versiones televisivas sobre los motivos de la ruptura, anunciada a menos de un mes de su casamiento.
También rechazó las versiones que hablaban de supuestos intercambios de mensajes íntimos entre ambos.
La joven decidió hacer su descargo después de que su nombre circulara en programas de espectáculos como el de una presunta tercera persona involucrada en la crisis de la pareja. En ese contexto, buscó desmentir las versiones difundidas y pidió respeto por la situación personal que atraviesan los protagonistas.
El descargo de Josefina Lynch
En sus historias de Instagram, donde reúne poco más de 36.000 seguidores, Lynch fue categórica al referirse a los rumores que la vincularon con la ruptura. Sostuvo que no tuvo participación en la relación ni en la separación de Prandi y Ortega.
Además, explicó que el contacto con el músico responde a cuestiones laborales. Según detalló, ambos están trabajando en un proyecto musical y no existió entre ellos un vínculo sentimental.
La cantante también negó haber intercambiado mensajes de contenido romántico o íntimo con Ortega, una de las versiones que había circulado públicamente durante los días posteriores al anuncio de la separación.
En otro tramo de su mensaje, expresó su malestar por haber quedado involucrada en una historia que, según su versión, no se corresponde con los hechos. También señaló que la situación involucra a personas que atraviesan un momento personal difícil y manifestó que no tiene intención de alimentar especulaciones ni de opinar sobre la vida privada de los demás.
Para cerrar su publicación, Lynch expresó sus deseos de que todos los involucrados puedan continuar adelante con respeto y tranquilidad. Su mensaje apuntó a poner un límite a las versiones que la relacionaron con el final de la pareja y a remarcar que su vínculo con el artista se desarrolla en el ámbito profesional.
Hasta el momento, las versiones sobre una supuesta relación entre ambos fueron difundidas principalmente en programas de televisión y no constituyen una confirmación de que haya existido una infidelidad. La declaración de Lynch, en cambio, representa su postura pública frente a las acusaciones y los comentarios que circularon en redes sociales.
Cómo surgió el nombre de Lynch en la separación de Prandi y Ortega
El nombre de Josefina Lynch comenzó a ocupar un lugar central en la cobertura de la ruptura después de que la periodista Karina Iavícoli se refiriera al tema en LAM, el programa de espectáculos emitido por América TV.
Según la versión expuesta en ese ciclo, la cantante habría concurrido al estudio de grabación de Emanuel Ortega para trabajar en cuestiones musicales. La periodista sostuvo que, posteriormente, Julieta Prandi habría encontrado mensajes de tono íntimo entre ambos y que ese episodio habría desencadenado una discusión en la pareja.
Iavícoli también afirmó que Lynch habría regresado al estudio durante el fin de semana, después del primer encuentro. De acuerdo con ese relato, la crisis habría escalado hasta que Prandi decidió poner fin a la convivencia. Esas afirmaciones corresponden a la versión difundida en televisión y no fueron acreditadas de manera independiente.
La ruptura de Prandi y Ortega había sido anunciada el lunes, luego de seis años de relación y apenas 27 días después de su casamiento. La noticia sorprendió a sus seguidores y generó numerosas repercusiones en los medios, donde comenzaron a circular distintas hipótesis sobre los motivos de la separación.
Antes de que apareciera el nombre de Lynch, otra versión había mencionado a Mariana Marx, escritora y amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega. Según lo difundido en programas de espectáculos, Marx habría visitado el estudio del músico para trabajar en la grabación de un audiolibro. Su nombre también quedó asociado a las especulaciones sobre la crisis, aunque no se confirmó que tuviera relación con la ruptura.
En ese escenario, el descargo de Lynch buscó despejar las dudas sobre su participación y diferenciar su actividad profesional de las versiones sobre la vida privada de los artistas.
Por ahora, la cantante sostiene que no mantuvo una relación sentimental con Emanuel Ortega y que el contacto entre ambos se limita al trabajo musical. Su declaración se suma a las repercusiones que continúan alrededor de la separación de Julieta Prandi y el músico, una ruptura que concentró la atención del mundo del espectáculo por haberse producido pocas semanas después del casamiento.