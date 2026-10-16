Repercusiones

Josefina Lynch rompió el silencio tras ser vinculada con la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La cantante y modelo negó haber tenido una relación sentimental con el músico y aseguró que el vínculo entre ambos es exclusivamente profesional. Su nombre apareció en versiones televisivas sobre los motivos de la ruptura, anunciada a menos de un mes de su casamiento.