Comunicado en Instagram

A un mes de casarse, se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La pareja tenía previsto viajar de luna de miel a Miami después de los premios Martín Fierro, realizados el 6 de octubre. Hasta el momento, ninguno de los dos brindó declaraciones adicionales sobre las razones puntuales de la ruptura, que se conoció apenas semanas después de haber formalizado la relación ante la ley.