Se filtró la primera foto que muestra el estado de Claudio Contardi en la cárcel

Claudio Contardi, exesposo de la modelo Julieta Prandi, fue condenado en agosto por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado.
La imagen revela cómo se encuentra el empresario, de 57 años, tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra la modelo Julieta Prandi.
Desde entonces permanece detenido en la Unidad Penal N.º 41, donde también cumplen condena otros presos de alto perfil. La sentencia, considerada ejemplar por su dureza y su perspectiva de género, marcó un punto de inflexión en la causa que se siguió contra el empresario gastronómico.
En los últimos días se conoció la primera imagen de Contardi dentro del penal, lo que generó fuerte repercusión mediática. La fotografía, tomada durante un traslado interno, muestra al empresario esposado y visiblemente desmejorado, con una actitud cabizbaja que, según trascendió, sería recurrente en su comportamiento cotidiano.
El exmarido de Prandi comparte prisión con figuras como Julio César Grassi y en su vida diaria apenas recibe visitas de su pareja, sus suegros y, en una única oportunidad, de su madre. Quienes siguen de cerca su situación aseguran que toda su expectativa está puesta en la apelación que impulsa su defensa.
El abogado defensor Fernando Sicilia presentó un recurso de Casación en el que solicita la nulidad del juicio. Los principales argumentos giran en torno a la supuesta violación de garantías, la falta de una audiencia previa que permitiera decidir sobre un juicio por jurados y las condiciones en que se desarrolló la defensa técnica tras sucesivas renuncias de abogados.
Según este planteo, Contardi habría contado con un plazo muy reducido para preparar su estrategia y, además, se lo habría privado de una elección procesal clave.
La defensa también cuestiona la valoración de las pruebas. Argumenta que el Tribunal se apoyó casi exclusivamente en el relato de Prandi sin contar con testigos presenciales. Además, sostiene que los peritajes fueron objetados por haberse realizado de manera virtual. Sicilia califica de “excesiva” la pena impuesta, señalando que, para un hombre de 57 años, equivale a una condena perpetua.
El proceso de apelación se encuentra en curso y la resolución podría conocerse en los próximos meses. La Cámara de Casación tendrá que decidir entre confirmar la condena, declarar la nulidad o reducir la pena. Mientras tanto, la imagen de Contardi en prisión, difundida públicamente, se transformó en un símbolo del presente judicial que enfrenta.
Para Julieta Prandi, la causa representa un capítulo doloroso que aún no está cerrado. Aunque mantiene silencio público hasta que la justicia defina la situación de manera definitiva, su entorno asegura que sigue con atención cada novedad.
La aparición de la foto del empresario detrás de los muros del penal marcó un nuevo punto de exposición en un caso que combina la intimidad familiar con el interés social por la búsqueda de justicia.
