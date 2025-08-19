Claudio Contardi pedirá la nulidad del juicio que lo condenó en el caso de Julieta Prandi

El abogado defensor de Claudio Contardi, Fernando Sicilia, adelantó que solicitará la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual en un contexto de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.
Según argumentó, el tribunal oral no advirtió a Contardi que, al firmar un escrito presentado por su anterior defensor, estaba renunciando a un derecho constitucional: ser juzgado por un jurado popular. Sicilia remarcó que esa omisión viola el principio de juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
El letrado sostuvo que el tribunal no garantizó el debido proceso ni el ejercicio pleno de la defensa, ya que se hicieron firmar documentos con tecnicismos legales que su cliente no podía comprender.
También cuestionó la premura con la que se convocó al debate, pese a que demoró un año en iniciarse, y criticó que varias actuaciones se hayan realizado de manera virtual, como la pericia a Prandi en 2022, cuando no existía un motivo sanitario para hacerlo por Zoom.
Actualmente Contardi permanece detenido en la alcaidía de Melchor Romero.
Además, planteó que, en caso de que la Cámara de Casación le dé la razón, lo más probable es que se convoque a un nuevo juicio, esta vez con jurado popular. De no ser así, advirtió que otro tribunal oral, con vínculos con los jueces anteriores, podría imponerle a su defendido una pena aún mayor.
Pedido de prisión domiciliaria
En paralelo, Sicilia informó que volvió a solicitar la prisión domiciliaria para Contardi. Explicó que ya había presentado un hábeas corpus con el mismo objetivo, pero fue rechazado tras conocerse la condena. Recordó que en una ocasión anterior la Cámara de Mercedes sí lo había concedido, al considerar arbitraria la detención.
El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.
El abogado destacó que su cliente siempre se presentó durante los cinco años que duró el proceso y sostuvo que ahora acreditaron documentación sobre su arraigo y situación familiar, lo que refuerza su pedido de morigeración de la pena.
Traslado y situación carcelaria
Sicilia también se refirió a las condiciones de detención de Contardi. Señaló que, pese a que se pidió su traslado al Penal de Campana por cercanía con su familia y su defensa, el Servicio Penitenciario Bonaerense lo derivó a la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
El traslado complica a su entorno cercano, que debe recorrer 200 kilómetros de ida y vuelta para visitarlo. En este contexto, el defensor expresó preocupación por la seguridad de su cliente dentro de la cárcel, aunque aclaró que las autoridades penitenciarias son conscientes de la exposición pública del caso.
