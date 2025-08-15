La Justicia negó el pedido de libertad de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi

La Justicia de Campana resolvió este jueves rechazar un habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, exmarido de la conductora Julieta Prandi, que buscaba su liberación o, en su defecto, la prisión domiciliaria.
La defensa del empresario presentó un habeas corpus para obtener su excarcelación, pero la Cámara de Apelaciones lo desestimó y ratificó la condena por abuso sexual agravado.
El empresario gastronómico fue condenado recientemente a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, establecimiento donde también cumplen condena los ocho rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
La decisión estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana. El abogado defensor de Contardi, Fernando Sicilia, argumentó que la detención inmediata dispuesta por el tribunal era improcedente, ya que su cliente siempre había cumplido con las citaciones judiciales y no presentaba riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.
Sin embargo, los jueces determinaron que el habeas corpus no era el recurso legal correspondiente, dado que la privación de libertad había sido ordenada por el mismo tribunal que dictó la condena. Señalaron que existen instancias y vías recursivas ordinarias para apelar el fallo, por lo que este tipo de presentación resultaba improcedente.
Una vez emitida la sentencia el miércoles por el Tribunal N°2 de Campana, Contardi fue trasladado primero a una unidad carcelaria en esa ciudad. Posteriormente pasó la noche en una comisaría de Escobar y, finalmente, fue derivado a la alcaidía de Melchor Romero. Allí permanecerá detenido mientras se resuelven los recursos que su defensa pueda interponer ante tribunales superiores.
El abogado de la conductora, Javier Baños, relató que Prandi vivió con gran angustia las horas posteriores a la condena, especialmente cuando se enteró de que su exmarido intentaba obtener la libertad mediante este recurso.
Según Baños, la conductora lo llamó llorando en la mañana del jueves al conocer la noticia. La preocupación se transformó en alivio cuando fue informada de que el pedido había sido rechazado en menos de 24 horas. Esta resolución judicial, según el letrado, le devolvió la calma después de un momento de profunda tensión.
Aunque la condena representa un hito importante para Prandi en su lucha por justicia, la presentación del habeas corpus expone que la batalla legal no ha concluido. El intento de obtener beneficios penitenciarios para Contardi reactivó miedos y recuerdos dolorosos para la víctima. Sin embargo, el rechazo al planteo refuerza la vigencia de la sentencia y mantiene firme la decisión judicial.
Tras escuchar el fallo condenatorio, la conductora había declarado emocionada: “Hoy vuelvo a vivir”, una frase que refleja el significado profundo de este momento en su vida.
