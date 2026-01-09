Julieta Prandi cuestionó otra apelación de Contardi: “Hay una sentencia y debe sostenerse”
La actriz recordó que su ex pareja recibió una pena de 19 años de prisión tras un proceso judicial con pruebas, testigos y fallo firme, y sostuvo que volver a discutirlo pondría en riesgo la credibilidad del sistema.
Para Prandi “sería el colmo que la justicia se desdiga”, en cuanto a la condena de Contardi.
La actriz y conductora Julieta Prandi volvió a expresarse públicamente en el marco de una nueva apelación presentada por su ex marido, Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. Frente a esta instancia judicial, Prandi fue contundente al afirmar que “sería el colmo que la justicia se desdiga”.
La audiencia se realizará de manera virtual el próximo 12 de febrero y forma parte de un extenso recorrido judicial que la propia actriz calificó como agotador. En ese contexto, remarcó que se trata de una apelación contra una sentencia que definió como “legítima” y respaldada por pruebas y testimonios.
Unlargoprocesojudicial
Prandi explicó que el expediente aún se encuentra en etapa de análisis por parte del tribunal de Casación, que todavía no se pronunció, mientras que la Cámara de Apelaciones ya rechazó un hábeas corpus presentado por la defensa de Contardi. Según señaló, el proceso se caracteriza por una sucesión constante de recursos judiciales.
“Es un camino de mil apelaciones y ni siquiera se sometió a una pericia”, sostuvo la actriz, al tiempo que aclaró que su participación en la audiencia será virtual y que su objetivo es escuchar y defenderse ante esta nueva instancia. También subrayó que la presentación responde a un protocolo habitual dentro del sistema judicial, aunque cuestionó su impacto en las víctimas.
La actriz se refirió a la audiencia del próximo 12 de febrero.
“Hay una sentencia y debe sostenerse”
En declaraciones firmes, Prandi advirtió sobre el riesgo que implicaría que la Justicia revierta una condena ya dictada. “Hay una sentencia, testigos, una condena y un juicio legítimo. Una vez que tenemos una condena, hay que sostenerla y dar el ejemplo”, afirmó.
En esa línea, señaló que la multiplicidad de apelaciones termina favoreciendo a los agresores y genera un mensaje negativo para la sociedad. “Si no hay consecuencias, estos tipos siguen avanzando porque saben que pueden”, expresó, y agregó que el sistema actual desalienta a muchas víctimas a continuar con las denuncias debido al desgaste emocional y psicológico.
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado por abuso sexual agravado.
El impacto en las víctimas
La actriz también reflexionó sobre el efecto revictimizante que producen los extensos procesos judiciales. “Con tantas instancias hacen que las víctimas desistan, que digan que no pueden más”, manifestó, aludiendo a los años de pericias, audiencias y juicios que deben atravesar.
Prandi remarcó que no interpreta esta nueva apelación como una oportunidad para su agresor, sino como una consecuencia del sistema vigente. “Es una apelación más de las mil que ya soporté y estoy segura de que la justicia no va a permitir que suceda algo así, porque sería un chiste”, sostuvo.
Sobre su experiencia personal, la actriz volvió a relatar que durante el matrimonio sufrió distintos tipos de abusos, estafas y maltratos. Destacó que haber hecho visible su caso permitió que otras víctimas se animaran a hablar y consideró que su historia refleja una problemática social más amplia vinculada a la falta de respuestas judiciales contundentes.
Finalmente, aunque reconoció las limitaciones del tribunal, valoró el trabajo del fiscal y de quienes intervinieron en el proceso. “Me sentí sumamente representada y conforme con cómo se avalaron todas las pruebas que teníamos para presentar”, concluyó.