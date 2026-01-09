Condenado por abuso

Julieta Prandi cuestionó otra apelación de Contardi: “Hay una sentencia y debe sostenerse”

La actriz recordó que su ex pareja recibió una pena de 19 años de prisión tras un proceso judicial con pruebas, testigos y fallo firme, y sostuvo que volver a discutirlo pondría en riesgo la credibilidad del sistema.