Julieta Prandi denunció el incumplimiento de la manutención tras la condena de su ex
La modelo recurrió a las redes sociales para visibilizar la falta de respuestas judiciales y advirtió que desde hace años afronta en soledad los gastos de sus hijos, mientras el expediente iniciado en San Isidro sigue sin avances.
El fuerte reclamo de Julieta Prandi a la Justicia.
La disputa judicial entre Julieta Prandi y su exmarido Claudio Contardi volvió a quedar en el centro de la escena. A casi seis meses de la condena a 19 años de prisión dictada contra el empresario por delitos sexuales y daño psicológico, la modelo expuso públicamente un nuevo conflicto: el incumplimiento de la cuota alimentaria destinada a sus hijos.
Prandi utilizó su cuenta en X para visibilizar la falta de respuestas judiciales. En un mensaje directo, cuestionó al Juzgado de San Isidro por no haber avanzado con medidas efectivas pese a que el reclamo por alimentos lleva cuatro años. Según expresó, desde entonces afronta en soledad todos los gastos vinculados a la crianza y manutención de los niños.
Minutos después, la modelo profundizó su postura con un nuevo posteo dirigido a la jueza interviniente, en el que remarcó que no resulta justo que una madre deba sostener indefinidamente todas las obligaciones económicas sin la colaboración del otro progenitor.
El descargo de la modelo.
Un expedientesin resolución
Prandi precisó que la demanda por alimentos fue iniciada el 29 de marzo de 2022 en el departamento judicial de San Isidro. Sin embargo, aseguró que el expediente continúa sin avances concretos, situación que la llevó a hacer público el reclamo ante la falta de respuestas institucionales.
Desde su entorno señalan que la exposición en redes sociales busca generar visibilidad sobre una problemática que, según la modelo, afecta directamente el bienestar de sus hijos.
La estrategiajudicialde Contardi
En paralelo, Contardi intenta modificar su situación procesal. En enero trascendió que presentó un recurso ante la Cámara de Casación en el que cuestiona el desarrollo del juicio que derivó en su condena. El planteo solicita la nulidad de la sentencia, la prisión domiciliaria y, eventualmente, la libertad.
La condena cerró un proceso iniciado en 2021 por la denuncia de Julieta Prandi.
El escrito, de más de un centenar de páginas, apunta a supuestas irregularidades del fallo dictado en agosto de 2025. No obstante, el abogado de Prandi explicó que ese pedido aún no figura formalmente en el sistema judicial y recordó que el Tribunal de Casación ya rechazó un hábeas corpus presentado con anterioridad.
Situación actual
Contardi permanece detenido en la Unidad Penal N.º 41 de Campana y, en noviembre de 2025, el Tribunal en lo Criminal N.º 2 le negó el beneficio de la prisión domiciliaria. Mientras tanto, el reclamo por alimentos continúa sin resolución y suma un nuevo frente al extenso conflicto judicial.