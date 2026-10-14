Tiene 27 años

Quién es Josefina Lynch, la mujer señalada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La joven trabaja como modelo internacional, cantante y actriz, estudió Abogacía en la UCA y comenzó su carrera artística cuando era niña. Su nombre apareció en televisión en medio de las versiones sobre la ruptura de la pareja.