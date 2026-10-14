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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tiene 27 años

Quién es Josefina Lynch, la mujer señalada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La joven trabaja como modelo internacional, cantante y actriz, estudió Abogacía en la UCA y comenzó su carrera artística cuando era niña. Su nombre apareció en televisión en medio de las versiones sobre la ruptura de la pareja.

La artista fue vinculada con Emanuel Ortega en medio de rumores de separación.La artista fue vinculada con Emanuel Ortega en medio de rumores de separación.
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Josefina Lynch quedó en el centro de la atención mediática luego de que la vincularan con Emanuel Ortega, en medio de las versiones sobre los motivos de su separación de Julieta Prandi. La joven es cantante, actriz y modelo internacional, y también tuvo una relación con Joaquín Levinton hace tres años.

Tiene 27 años, estudió Abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y construyó una trayectoria artística desde su infancia.

Mirá tambiénLa supuesta infidelidad de Emanuel Ortega que sacudió su separación de Julieta Prandi

Lynch ingresó al mundo del modelaje, después de ser descubierta por el representante Roberto Piñeiro en un centro comercial. “Me descubrieron en un shopping a los 10 años”, recordó en una oportunidad al hablar de sus comienzos.

A lo largo de su carrera, trabajó para distintas marcas internacionales y participó en desfiles de moda en la Argentina. Además, durante su adolescencia formó parte de varias obras teatrales, una experiencia que despertó su interés por la actuación.

Su vínculo con la música

En 2015, obtuvo el puntaje más alto del país en el examen A-Level de Arte y Diseño de Cambridge. También recibió el Certificado Internacional de Educación de Cambridge con reconocimiento al mérito.

La cantante y modelo tiene 27 años y estudió Abogacía en la UCA.La cantante y modelo tiene 27 años y estudió Abogacía en la UCA.

Además de desempeñarse como modelo y actriz, Lynch canta y toca la guitarra. Actualmente, está enfocada en sus proyectos musicales y en el modelaje, mientras se encuentra próxima a recibirse de abogada.

Su vínculo con Emanuel Ortega

Las versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre Lynch y Emanuel Ortega se conocieron en LAM, el programa de América, a través de la periodista Karina Iavícoli.

Según contó la panelista, el acercamiento habría comenzado cuando la cantante se contactó con Ortega para grabar en su estudio. Iavícoli sostuvo que Julieta Prandi habría encontrado mensajes de otra mujer en el celular del músico y señaló esa situación como un posible detonante de la separación.

Josefina Lynch comenzó su carrera como modelo a los 10 años.Josefina Lynch comenzó su carrera como modelo a los 10 años.

La periodista también afirmó que Lynch habría concurrido al estudio el viernes y que ambos se habrían vuelto a encontrar durante el fin de semana.

De acuerdo con su relato, esos encuentros habrían precedido a la decisión de Prandi de terminar la convivencia con Ortega.

Por el momento, estas versiones corresponden a información difundida en televisión y no permiten dar por confirmada una infidelidad. La situación generó repercusiones y volvió a poner el foco en la ruptura de la pareja.

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