Josefina Lynch quedó en el centro de la atención mediática luego de que la vincularan con Emanuel Ortega, en medio de las versiones sobre los motivos de su separación de Julieta Prandi. La joven es cantante, actriz y modelo internacional, y también tuvo una relación con Joaquín Levinton hace tres años.
Quién es Josefina Lynch, la mujer señalada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La joven trabaja como modelo internacional, cantante y actriz, estudió Abogacía en la UCA y comenzó su carrera artística cuando era niña. Su nombre apareció en televisión en medio de las versiones sobre la ruptura de la pareja.
Tiene 27 años, estudió Abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y construyó una trayectoria artística desde su infancia.
Lynch ingresó al mundo del modelaje, después de ser descubierta por el representante Roberto Piñeiro en un centro comercial. “Me descubrieron en un shopping a los 10 años”, recordó en una oportunidad al hablar de sus comienzos.
A lo largo de su carrera, trabajó para distintas marcas internacionales y participó en desfiles de moda en la Argentina. Además, durante su adolescencia formó parte de varias obras teatrales, una experiencia que despertó su interés por la actuación.
Su vínculo con la música
En 2015, obtuvo el puntaje más alto del país en el examen A-Level de Arte y Diseño de Cambridge. También recibió el Certificado Internacional de Educación de Cambridge con reconocimiento al mérito.
Además de desempeñarse como modelo y actriz, Lynch canta y toca la guitarra. Actualmente, está enfocada en sus proyectos musicales y en el modelaje, mientras se encuentra próxima a recibirse de abogada.
Su vínculo con Emanuel Ortega
Las versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre Lynch y Emanuel Ortega se conocieron en LAM, el programa de América, a través de la periodista Karina Iavícoli.
Según contó la panelista, el acercamiento habría comenzado cuando la cantante se contactó con Ortega para grabar en su estudio. Iavícoli sostuvo que Julieta Prandi habría encontrado mensajes de otra mujer en el celular del músico y señaló esa situación como un posible detonante de la separación.
La periodista también afirmó que Lynch habría concurrido al estudio el viernes y que ambos se habrían vuelto a encontrar durante el fin de semana.
De acuerdo con su relato, esos encuentros habrían precedido a la decisión de Prandi de terminar la convivencia con Ortega.
Por el momento, estas versiones corresponden a información difundida en televisión y no permiten dar por confirmada una infidelidad. La situación generó repercusiones y volvió a poner el foco en la ruptura de la pareja.