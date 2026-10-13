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"Hizo lo mismo que la vez anterior"

La denunciante de Joaquín Levinton no se presentó a declarar

El líder de Turf se refirió a la inasistencia de Paula en los tribunales. La mujer debía presentarse a ratificar la denuncia por abuso sexual en contra del cantante, pero pidió una prórroga.

El músico calificó la ausencia de la mujer como "impresentable".El músico calificó la ausencia de la mujer como "impresentable".
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Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual, no se presentó este martes 13 de octubre a declarar en la Justicia. En cambio, pidió una prórroga para asistir en otra fecha. Al respecto se refirió el líder de Turf, quien se mostró enojadísimo con lo ocurrido, ya que, según declaró, no es la primera vez que sucede algo igual.

La noticia sobre la inasistencia de la denunciante se conoció en "Nuevo día", el programa que conduce Flavia Palmiero por Ciudad Magazine. Tras ello, Etchegoyen se contactó con Levinton para saber su reacción y compartir su respuesta.

El enojo de Joaquín Levinton

El músico calificó la ausencia de la mujer como "impresentable", según escribió en un mensaje que le envió al periodista.

Mirá tambiénLevinton habló de los audios de su denunciante y ratificó que sufre acoso desde hace años

"Hizo lo mismo que la vez anterior. La ley debería ser severa", sentenció, visiblemente molesto.

El estado de la causa

La denunciante fue citada por la jueza María Alejandra Proítola, a cargo de la causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccionan N.° 6, donde se retomó el expediente que había sido archivado en 2023. Antes estuvo en manos del Juzgado N.° 50 del juez Carlos Bruniard.

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