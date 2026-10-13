Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a solo 27 días de haberse casado por civil. La noticia sorprendió a sus seguidores y fue confirmada por la modelo a través de las redes sociales, donde anunció que había decidido poner fin a la relación después de seis años juntos.
La supuesta infidelidad de Emanuel Ortega que sacudió su separación de Julieta Prandi
A menos de un mes de dar el sí por civil, la pareja quedó en el centro de las versiones sobre una tercera persona y una crisis sentimental. Mientras tanto, la modelo compartió un mensaje en redes sociales en el que explicó los motivos de su decisión.
En su comunicado, Prandi hizo referencia a ciertos acuerdos de pareja que consideró innegociables, aunque no dio detalles sobre los motivos de la ruptura. En medio de las especulaciones, Ángel de Brito reveló en LAM una versión que involucra al cantante y una presunta infidelidad.
El rumor de infidelidad
Durante el programa de América, el conductor aseguró que había recibido información sobre una supuesta relación de Emanuel Ortega con una mujer en un estudio de grabación.
“Él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación, que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, relató De Brito al referirse a la versión que había llegado a su equipo.
Hasta el momento, esa información fue presentada como un rumor y no hubo una confirmación pública de que una infidelidad haya sido el motivo de la separación.
Qué dijo Pepe Ochoa
Por su parte, el panelista Pepe Ochoa sostuvo que la pareja atravesaba una crisis importante y que ambos tendrían diferencias sobre lo que esperaban de la relación.
“Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”, comentó durante el ciclo televisivo.
En su mensaje, Prandi dejó en claro que fue ella quien tomó la decisión de alejarse del músico. Sin embargo, no precisó qué situaciones llevaron a la ruptura ni confirmó las versiones que comenzaron a circular.
Seis años de relación
Prandi y Ortega estuvieron en pareja durante seis años antes de casarse por civil. La separación se produjo menos de un mes después de la ceremonia, lo que generó sorpresa por la cercanía entre ambos acontecimientos.
Desde el comienzo del romance, también circularon versiones sobre la relación de la modelo con el entorno familiar del músico. Emanuel Ortega tiene dos hijos con Ana Paula Dutil, su expareja, y el vínculo familiar había sido mencionado en distintas ocasiones al hablar de la relación.
El comunicado de Prandi
La modelo utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que había decidido terminar la relación. En el texto, expresó su dolor por la decisión y pidió respeto por la intimidad de ambos.
“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.
También explicó por qué había elegido hacer pública la noticia en ese momento y pidió evitar especulaciones sobre los motivos de la separación. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, sostuvo.
Finalmente, aclaró que no tenía más declaraciones para hacer sobre el tema y concluyó su mensaje con un pedido: “Espero sepan respetar. Gracias”.