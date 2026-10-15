La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar. A solo 27 días de haber pasado por el registro civil, la conductora confirmó el final de su relación con el músico y, desde entonces, las versiones sobre qué pasó entre ellos no paran de multiplicarse.
Julieta Prandi, con el corazón roto y sin ganas de hablar tras separarse de Emanuel Ortega
A menos de un mes de pasar por el registro civil, la conductora atraviesa días de máxima exposición y decidió refugiarse en el silencio. Mientras crecen los rumores sobre la ruptura, viajará sola a un destino que tenía reservado para su luna de miel.
En medio del revuelo, Pilar Smith logró hablar con ella y reveló una frase que llamó la atención en LAM: “Me siento avergonzada”.
La periodista contó que mantuvo una breve conversación con Prandi, quien le dejó en claro que, por ahora, no está dispuesta a dar entrevistas ni a entrar en detalles sobre su separación. Según relató Smith en el programa de América TV, la modelo necesita recuperar la tranquilidad después de quedar en el centro de una tormenta mediática.
“Me atendió. Hablamos muy poquito”, contó la panelista ante la consulta de Ángel de Brito. Luego, reveló el mensaje que recibió de la conductora: “Me dijo que por ahora no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz, que está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”.
La frase de Julieta Prandi que encendió las alarmas
En el estudio de LAM, una palabra quedó resonando: “avergonzada”. ¿A qué se refería Prandi? De acuerdo con el relato de Smith, la conductora expresó su malestar por todo lo que ocurrió y por la exposición que tomó su vida privada, aunque no dio precisiones sobre los motivos de la ruptura.
El silencio de la modelo alimentó todavía más las especulaciones. En los últimos días circularon versiones sobre una presunta infidelidad de Ortega y supuestas escenas de celos que habrían complicado la relación.
Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada públicamente por los protagonistas, que hasta el momento evitaron dar detalles sobre lo sucedido.
Durante el debate televisivo también surgió la hipótesis de que Prandi se habría adelantado a posibles filtraciones sobre la crisis de pareja al anunciar la separación en sus historias de Instagram el lunes 12 de octubre.
“Puede ser que ella tuviese miedo de que saliera algo, de que no se la viera y quedar mal parada. Entonces, se adelantó”, analizó Smith al aire, al plantear una posible explicación para la decisión de la conductora.
De luna de miel a viaje en solitario: el plan que cambió de rumbo
Pero hay otro detalle que hizo todavía más llamativa la ruptura. Prandi y Ortega tenían previsto comenzar su luna de miel el mismo día en que ella anunció que ya no estaban juntos.
El viaje estaba organizado desde antes y, pese al final de la relación, la conductora habría decidido mantener los planes, aunque esta vez sin su flamante marido.
“El lunes, además, iba de luna de miel. Ahora necesita irse de viaje sola”, comentaron en el ciclo de América TV.
Así, en lugar de compartir una escapada romántica con Ortega, Prandi se prepara para viajar por su cuenta, en medio de los rumores y las preguntas que dejó el abrupto final del matrimonio. Por ahora, el destino y otros detalles de la salida no fueron precisados en el relato televisivo.
Seis años juntos y una separación que sorprendió a todos
La noticia impactó por la velocidad con la que se sucedieron los acontecimientos. Después de cerca de seis años de relación, la pareja había decidido formalizar su vínculo ante el registro civil. Según se comentó en LAM, la historia de amor había comenzado durante la pandemia, a partir de un contacto en las redes sociales.
En el programa también señalaron que a Prandi le habría dolido que se instalara la versión de que ella había presionado al músico para casarse.
Durante el debate, incluso deslizaron que la conductora habría mantenido la ilusión de que algunas cuestiones de la pareja cambiaran, aunque no hubo confirmaciones sobre esa interpretación ni sobre los conflictos que habrían desencadenado la separación.
Por el momento, Julieta Prandi eligió bajar el perfil, pidió tranquilidad y descartó dar notas. Mientras las versiones siguen circulando, su viaje en solitario aparece como el próximo capítulo de una historia que pasó de la celebración del casamiento a una separación inesperada en menos de un mes.