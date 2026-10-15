“Me siento avergonzada”

Julieta Prandi, con el corazón roto y sin ganas de hablar tras separarse de Emanuel Ortega

A menos de un mes de pasar por el registro civil, la conductora atraviesa días de máxima exposición y decidió refugiarse en el silencio. Mientras crecen los rumores sobre la ruptura, viajará sola a un destino que tenía reservado para su luna de miel.