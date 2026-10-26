Tenía 63 años

Murió Roxana Amed, la cantante que llevó el jazz argentino a escenarios internacionales

Tenía 63 años y vivía en Miami desde hacía más de una década. Cantante, compositora y productora, desarrolló una obra que cruzó el jazz contemporáneo con el folclore, el rock nacional y la poesía. También trabajó como docente y recibió importantes reconocimientos por su trayectoria.