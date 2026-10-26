La relación entre Tini Stoessel y su mamá, Mariana Muzlera, volvió a generar comentarios en las redes sociales. En medio de las versiones sobre un conflicto familiar, una interacción de Muzlera en Instagram despertó especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambas.
¿Reconciliación en puerta? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que no pasó inadvertido
Mariana Muzlera reaccionó a una publicación de la cantante en Instagram, en medio de las versiones sobre una crisis familiar que involucra también a Alejandro Stoessel.
La mujer le dio “me gusta” a una publicación reciente de la cantante, en la que aparece abrazada a su perra. El gesto llamó la atención de los seguidores y volvió a poner el vínculo entre madre e hija en el centro de la conversación.
El gesto que llamó la atención
La actividad fue advertida por la periodista Marcia Frisotti, conocida en las redes como Pochi, de la cuenta @Gossipeame. Al compartir el episodio en una historia de Instagram, planteó la posibilidad de que se tratara de una señal de acercamiento.
“¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?”, escribió la periodista al referirse al “me gusta” que Mariana dejó en la publicación de Tini.
Por el momento, ni la cantante ni su mamá hicieron declaraciones públicas sobre el significado de esa interacción. Por eso, no hay confirmación de que el gesto represente una reconciliación.
Las versiones sobre el conflicto familiar
La relación de Tini con sus padres quedó bajo la mirada pública después de que trascendieran versiones sobre diferencias relacionadas con la administración de su patrimonio y su carrera profesional.
Según esas versiones periodísticas, la artista habría decidido terminar la representación artística de su papá, Alejandro Stoessel, y solicitar una auditoría para revisar la gestión de sus bienes e ingresos.
En ese contexto, Mariana también quedó involucrada en las especulaciones sobre la situación familiar. Algunas de sus publicaciones en Instagram fueron interpretadas por usuarios y medios como posibles señales de distanciamiento con su hija.
La publicación que generó comentarios durante el Día de la Madre
Otro episodio que alimentó las versiones ocurrió durante el Día de la Madre. En esa fecha, Mariana compartió imágenes junto a su propia mamá y su hijo Francisco, pero no publicó fotografías con Tini ni hizo una mención a la cantante.
La ausencia llamó la atención de los seguidores y dio lugar a nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre ambas.
Un acercamiento que todavía no fue confirmado
El “me gusta” en la publicación de Tini volvió a despertar preguntas sobre la relación entre madre e hija. Sin embargo, hasta el momento no hubo declaraciones de ninguna de las dos que permitan confirmar un cambio en su vínculo.
Mientras tanto, la interacción en redes continúa generando comentarios y especulaciones, en una situación familiar sobre la que todavía no se conocen públicamente todos los detalles.