Lali Espósito fue invitada al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una celebración prevista para el 19 de diciembre. La noticia volvió a poner el foco en el vínculo entre las dos artistas argentinas, que durante los últimos meses dieron señales públicas de una mayor cercanía.
Lali Espósito confirmó que estará en el casamiento de Tini Stoessel y ella en el suyo
La cantante reveló además que habrá una segunda boda con Pedro Rosemblat, "más íntima", según dijo. También habló de la escena Like a virgin junto a la propia Stoessel y Marilina Bertoldi.
La invitación tiene un significado especial por la historia que comparten ambas figuras del pop nacional. Después de años de especulaciones sobre un posible distanciamiento, las cantantes protagonizaron un encuentro sobre el escenario que sorprendió a sus seguidores y abrió una nueva etapa en su relación.
En las últimas horas, la propia Lali confirmó su asistencia a la boda y adelantó que Tini y De Paul estarán en la suya. Al mismo tiempo, reveló que tendrá una segunda celebración Pedro Rosemblat, "más íntima", según dijo.
De la distancia a River
El vínculo entre ambas artistas volvió a quedar en primer plano el sábado 26 de septiembre, cuando Tini apareció como invitada sorpresa en el recital que Lali brindó en el estadio de River Plate, como parte de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama.
Fue la primera vez que las dos cantantes compartieron escenario. Juntas interpretaron una versión de Like a Virgin, el clásico de Madonna, en una puesta que incluyó vestuario de novia para ambas y referencias a sus respectivos casamientos.
A la presentación también se sumó Marilina Bertoldi. Las tres artistas recrearon una escena inspirada en la actuación de Madonna junto a Britney Spears y Christina Aguilera durante los MTV Video Music Awards de 2003.
La participación de Tini generó una fuerte respuesta entre los asistentes. Sobre el escenario, Lali le dio la bienvenida y agradeció su presencia, mientras que su colega expresó la emoción que le provocaba acompañarla en ese momento de su carrera.
El encuentro se convirtió en una de las postales destacadas del recital y dio lugar a nuevas señales públicas de cercanía entre dos figuras centrales del pop argentino.
Dos bodas en agenda
La invitación tiene un detalle particular: Lali también se prepara para casarse. La cantante anunció su compromiso con Pedro Rosemblat, periodista y conductor, el 14 de enero de 2026, mediante una publicación conjunta en redes sociales en la que ambos confirmaron la noticia con un mensaje directo: “Nos casamos”.
Desde entonces, la pareja mantuvo buena parte de los detalles de la ceremonia en reserva. La relación entre la artista y Rosemblat despertó interés desde que hicieron público su romance y consolidaron su vínculo ante sus seguidores.
Por su parte, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está prevista para el 19 de diciembre. La celebración reunirá a dos figuras con una importante proyección pública: ella, una de las artistas argentinas con mayor presencia internacional, y él, integrante de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.
La posible presencia de Lali suma interés a la ceremonia, especialmente después del encuentro que ambas protagonizaron en River. El acercamiento entre las cantantes marca un nuevo capítulo en una relación que durante mucho tiempo estuvo rodeada de versiones y especulaciones.
Por ahora, las invitaciones a sus respectivos casamientos representan otra señal de la cercanía entre las artistas. Los detalles de ambas celebraciones, así como la lista definitiva de invitados, dependerán de lo que cada pareja decida compartir públicamente.