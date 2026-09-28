Tini Stoessel sorprendió al público durante el tercer recital de Lali Espósito en el estadio de River Plate y, horas después del encuentro, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. La cantante recordó el camino que ambas construyeron y destacó el significado personal de haber compartido escenario por primera vez.
Mensaje, fotos y agradecimiento: el emotivo posteo de Tini para agradecer a Lali
Las cantantes compartieron escenario en el Monumental y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche junto a Marilina Bertoldi. Las imágenes más impactantes.
“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, escribió Tini en una publicación de Instagram acompañada por fotografías de la noche.
La frase retomó las palabras que Lali había pronunciado durante el recital, cuando presentó a su colega frente al público del Monumental. El encuentro había generado una gran expectativa entre los seguidores de ambas artistas y finalmente se concretó durante el tercer show de la cantante en River.
El mensaje de Tini
En su publicación, Tini puso el foco en el proceso que atravesaron desde que Lali la invitó a participar del espectáculo. “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas”, expresó.
La cantante también explicó qué representó para ella la experiencia de compartir ese escenario. “Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí”, señaló, antes de dedicarle unas palabras de reconocimiento a su colega.
“Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”, escribió Tini. Luego agradeció el recibimiento que tuvo durante la noche y el espacio que Lali le brindó en uno de los shows más importantes de su carrera.
“Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre”, agregó.
Tini también tuvo palabras para Marilina Bertoldi, quien participó de la presentación junto a ambas. “Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido, qué talento, y qué lindo fue compartir juntas”, escribió sobre la guitarrista y cantante.
La noche en River
El encuentro entre Tini y Lali ocurrió durante el tercer recital de Espósito en el estadio de River, en el marco de la etapa final de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.
Las dos artistas aparecieron vestidas de novia para interpretar “Like a Virgin”, el clásico de Madonna. La puesta hizo referencia a la recordada presentación de la cantante estadounidense junto a Britney Spears y Christina Aguilera durante los MTV Video Music Awards de 2003.
Más tarde, Lali y Tini interpretaron “1Amor” junto a Marilina Bertoldi, quien las acompañó con la guitarra. El cierre de la presentación incluyó un beso entre las tres artistas, otro de los momentos que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
La participación de Tini también tuvo un componente especial por la historia que ambas comparten. Durante el show, la cantante recordó que Lali formó parte de sus primeros años como artista y que incluso la había visto antes de comenzar sus presentaciones con “Violetta”.
“Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”, expresó Tini durante el recital. También destacó que la acompañó durante distintos momentos de su vida y que para ella era un honor compartir el escenario.
Lali, por su parte, respondió con la frase que luego Tini retomó en su publicación: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.
El show significó además el cierre de la etapa de presentaciones vinculada al álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Después del recital, Lali publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su emoción por lo vivido durante la noche.
“Lo de ayer fue... no puedo describirlo”, escribió la cantante, que también agradeció a quienes la acompañaron durante el espectáculo.
Para Tini, el encuentro quedó asociado al vínculo construido con Lali y al recorrido que ambas realizaron desde sus comienzos en el mundo artístico. Su mensaje posterior puso el acento justamente en esa historia compartida y en el significado de haber llegado juntas al escenario de River.