Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena después de modificar en vivo una parte de “Fanático” durante su recital en el estadio Monumental, donde cerró su gira ante más de 80.000 personas.
Lali cambió la letra de “Fanático” tras conocerse que Milei escucha sus canciones
Durante el cierre de su gira en River, la cantante modificó una estrofa del tema y lanzó un mensaje que fue interpretado como una respuesta a las recientes declaraciones del presidente.
La artista cambió una de las frases del tema por “ahora sí que lo vio”, en un gesto que fue leído como una referencia a Javier Milei, luego de que el presidente admitiera públicamente que escuchó algunas de sus canciones y que varias le gustaron.
El cambio que se volvió viral
La modificación llegó durante la interpretación de “Fanático”, canción lanzada en 2024 y asociada desde entonces con la disputa pública que la cantante mantuvo con Milei.
El momento provocó una fuerte reacción del público y comenzó a circular rápidamente en redes sociales a través de videos grabados desde las tribunas.
La frase también jugó con una expresión popularizada por sectores libertarios y con la reciente admisión del mandatario sobre su música.
Qué había dicho Milei
Días antes, el presidente había hablado sobre el video de Patricia Bullrich escuchando “No me importa”, otra canción de Lali, y buscó desactivar la lectura política del episodio.
Milei sostuvo que le parecía “una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de las polémicas que mantuvo con la artista, escuchó algunas de sus canciones y le gustaron.
La declaración marcó un cambio de tono respecto de los cruces públicos que ambos habían protagonizado desde comienzos de su gestión.
El cierre de la gira en River
El recital del sábado fue el tercer show de Lali en River durante 2026 y volvió a realizarse con entradas agotadas.
La presentación cerró la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama y contó con distintos invitados, entre ellos Tini Stoessel y Marilina Bertoldi.
Durante el concierto también hubo otros momentos que se viralizaron, entre ellos la participación conjunta de las tres artistas sobre el escenario.