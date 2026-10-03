A solo una semana de haber concretado una gesta histórica con tres estadios River Plate colmados de fanáticos, Lali Espósito volvió a ser el centro de todas las miradas, pero esta vez por un acontecimiento de su vida personal. La artista celebró su segunda despedida de soltera en Buenos Aires, una velada íntima que combinó juegos temáticos, códigos de vestimenta personalizados y tradiciones infaltables en la previa de su esperado casamiento.
Lali Espósito celebró una segunda despedida de soltera en Buenos Aires
La cantante festejó junto a sus afectos cercanos en una noche llena de sorpresas, prendas alusivas y momentos emotivos antes de dar el esperado sí quiero.
Entre bingos musicales y vestimentas temáticas
La cita tuvo lugar el viernes por la noche en un clima de absoluta intimidad y festejo. Organizada minuciosamente por su círculo de amigas más cercano —entre las que estuvo la actriz Mery del Cerro, encargada de retratar algunas postales de la noche en sus redes sociales—, la reunión mantuvo un tono festivo de principio a fin.
Durante la cena, las invitadas participaron de un animado bingo musical ambientado con temas de artistas icónicos. Para aportarle color y diversión a la velada, las presentes lucieron velos de novia y remeras personalizadas. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención y no tardó en viralizarse entre los usuarios de las plataformas digitales fue el vestuario alusivo elegido especialmente para las mozas encargadas del servicio gastronómico durante el evento.
El ritual del rogel y la mirada puesta en el futuro
El momento culmen de la noche llegó con el postre y la tradicional ceremonia de los anillos. Dispuesto sobre una clásica torta rogel, el ritual convocó a todas las presentes a tirar de diversas cintas para descubrir cuál de las amigas sería la encargada de simular los próximos pasos hacia el altar.
Esta nueva celebración en la capital argentina se da tras unos días de descanso que la cantante se tomó por las playas de Brasil. El festejo funciona como el cierre perfecto para un ciclo inolvidable: días atrás, sobre el escenario del Estadio Monumental, la propia Lali había dejado varios guiños sobre su futuro al lucir trajes de novia ante miles de espectadores, marcando así un hito inolvidable tanto en su carrera musical como en su historia personal.