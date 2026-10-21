Durante una charla con Nacho Elizalde y Luli González en el programa Tapados de laburo, de Olga, Fort contó que Mary vivía en Madrid cuando empezaron a hablar. Sin embargo, la comunicación no avanzaba como él esperaba. “No estaba interesada en mí”, reconoció al recordar aquellos primeros contactos.
Felipe Fort habló de su romance con la modelo rusa Mary Di y reveló cómo la conquistó
A tres meses de hacer público el noviazgo, el empresario recordó que todo comenzó con un intercambio de mensajes por Instagram y que, ante la falta de interés inicial de ella, decidió viajar a Málaga para conocerla personalmente.
Lejos de darse por vencido, el hijo de Ricardo Fort encontró una oportunidad para acercarse cuando supo que ella conocía Málaga. Entonces, le propuso que le mostrara la ciudad y decidió organizar el encuentro.
“Le mandé un pasaje de tren. Fui a Málaga, la conocí y ella me mostró la ciudad”, relató. Aunque finalmente pudieron compartir un paseo, el empresario confesó que todavía no sabía cómo interpretar las señales de la joven ni si existía una posibilidad de que la relación avanzara.
El ramo de flores que cambió el encuentro
Uno de los momentos que recordó con más claridad ocurrió cuando un empleado de un restaurante se acercó a Mary y la abrazó con la intención de invitarla a comer. La escena despertó los celos de Fort, quien reconoció que todavía no tenía una relación formal con ella. “Ya me estaba poniendo un poco celoso y no éramos nada”, admitió.
Poco después, apareció un vendedor ambulante de flores y el empresario decidió actuar de manera espontánea: compró todas las flores que llevaba consigo. Según contó, eran alrededor de quince.
Con el ramo en la mano, se acercó a Mary, le tocó el hombro y se lo entregó. La reacción de la joven le dio el impulso que necesitaba para seguir adelante. “Me sonrió. Dije: ‘Listo, acá, punto positivo’”, recordó entre risas.
El gesto romántico pareció marcar un cambio en el encuentro. Después de recibir las flores, ambos continuaron recorriendo la ciudad hasta llegar a una terraza con vistas a Málaga. Allí, mientras contemplaban el paisaje, Felipe Fort comenzó a pensar en la posibilidad de besarla.
Según su relato, Mary cerró los ojos durante unos instantes, una actitud que Luli González interpretó como una señal de seducción. El empresario coincidió con esa lectura y dejó entrever que aquel momento fue importante para el acercamiento entre ambos.
La confirmación del romance
En las últimas semanas, Felipe también compartió distintas escenas de su intimidad con Mary Di a través de las redes sociales. En uno de los videos publicados, ambos aparecen recostados al sol, mientras ella le da un beso en la mejilla y él responde con otro beso y un abrazo.
Además, el empresario difundió una fotografía en la que se los ve relajados durante una tarde juntos. La imagen estuvo musicalizada con “Nutshell”, de Alice in Chains, y muestra a la modelo recostada sobre la espalda de su pareja.
La relación se había hecho pública mediante una serie de fotografías de sus vacaciones en España. Una de las imágenes que más llamó la atención mostraba a Fort abrazando a Mary en una calle de Málaga durante la noche, mientras ella sostenía un ramo de rosas rojas. La publicación no llevaba texto, salvo un emoji de gato negro.
Poco después, se conoció la identidad de la joven: Mary Di, una modelo de origen ruso que vive en Madrid y utiliza el nombre de usuario @merneis en Instagram. En su perfil comparte producciones de moda, fotografías en blanco y negro y postales al aire libre.
En las imágenes que publicó Fort también aparecen juntos en un automóvil, cerca del mar y en distintos lugares de la costa mediterránea, donde disfrutaron de sus vacaciones.
La reacción de Marta Fort
El anuncio del noviazgo generó numerosas reacciones en las redes sociales. La publicación con la que Felipe presentó a su pareja superó los 30.000 “me gusta” en apenas dos horas y recibió comentarios de seguidores, amigos y familiares.
Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Marta Fort, hermana melliza del empresario, quien escribió: “Me enteré igual que ustedes”. El comentario acumuló miles de reacciones y respuestas, en las que los usuarios destacaron la sorpresa de la joven ante la noticia.
Los amigos de Felipe también aprovecharon la publicación para bromear sobre la relación y las diferencias de idioma. Uno de ellos escribió: “Ah, así me cambiás nomás. Encima no habla español”, y luego agregó una frase en italiano a modo de chiste.
Entre anécdotas, flores y momentos compartidos en España, Felipe Fort reveló así cómo comenzó su historia con Mary Di. Lo que empezó con mensajes por Instagram y un encuentro en Málaga terminó convirtiéndose en una relación que ambos decidieron mostrar públicamente en las redes sociales.