Tini Stoessel volvió a los escenarios el miércoles 21 de octubre con una presentación en Caracas, Venezuela, después de la cancelación de su recital en Miami.
Tini Stoessel se quebró en el escenario: “Ustedes son mi familia”
La cantante retomó su gira Futttura en Caracas, días después de la suspensión de su recital en Miami por problemas técnicos y de seguridad. Frente al público, agradeció el apoyo de sus seguidores y mencionó a su equipo y a Rodrigo De Paul como parte de su familia, en medio del distanciamiento con sus padres y su hermano.
Durante el espectáculo, la artista se emocionó ante las muestras de cariño de sus seguidores y pronunció unas palabras que tuvieron repercusión por el contexto personal que atraviesa. “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia. Rodrigo es mi familia”, expresó desde el escenario, en referencia a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, y al público que la acompañó.
El momento ocurrió durante una fecha de su gira Futttura en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Mientras los asistentes coreaban su nombre, la cantante tomó el micrófono y agradeció el respaldo recibido.
Los videos de la escena fueron compartidos por fanáticos en las redes sociales y se difundieron rápidamente, en una semana marcada tanto por las dificultades de su tour como por las versiones sobre el conflicto con su familia.
El mensaje de Tini a sus seguidores en Caracas
Durante su presentación en Venezuela, Stoessel destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos y el apoyo que recibió en los últimos días. La cantante les agradeció por hacerla sentir acompañada y remarcó la importancia que tienen en su vida quienes permanecen cerca de ella.
“Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo. Gracias a todas las personas que son mi familia. Los amo con todo mi corazón”, dijo ante el público, según los registros difundidos en redes sociales.
En otro tramo del espectáculo, también dedicó unas palabras a los venezolanos y se refirió a las dificultades que atravesó la población del país. “Después de tantas cosas que pasaron, de tantas tormentas a las que tuvieron que sobrevivir, les quiero decir que mi corazón está con ustedes”, expresó.
Luego destacó la fortaleza de la comunidad y aseguró que le hacía feliz poder compartir la noche con ellos.
La artista también había mostrado en sus historias de Instagram algunos de los regalos que recibió antes del recital. Entre ellos había cartas, chocolates y un cartel con un mensaje de sus seguidores para recordarle el cariño que le tienen. Además, publicó una imagen en la que llevaba una camiseta vinculada con el béisbol venezolano.
Las declaraciones sobre su círculo más cercano se produjeron en medio de las versiones sobre el distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y su hermano Francisco. El conflicto familiar trascendió públicamente meses atrás, cuando la cantante decidió dejar de trabajar artísticamente con su padre, quien había acompañado su carrera desde sus comienzos en la ficción Violetta.
Según trascendió en ese momento, la artista también solicitó una auditoría para revisar la administración de sus ingresos y su patrimonio. Los detalles difundidos sobre ese proceso no fueron confirmados públicamente en su totalidad por los protagonistas, por lo que las versiones sobre el alcance de las diferencias económicas deben tomarse con cautela.
En ese contexto, también circularon informaciones sobre la posibilidad de que sus familiares no participen de su casamiento con De Paul, previsto para el 19 de diciembre, aunque ese dato tampoco fue confirmado de manera oficial por la cantante.
La cancelación del recital en Miami y la continuidad de la gira
La presentación en Venezuela llegó tres días después de que Stoessel cancelara el recital que tenía previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.
La suspensión se anunció minutos antes del comienzo del espectáculo y fue atribuida a problemas técnicos, de montaje y de producción que, según la artista, impedían garantizar las condiciones necesarias para actuar con seguridad.
A través de sus redes sociales, Tini sostuvo que el recinto había sido entregado con retraso y que parte de la estructura del show estaba incompleta. También mencionó fallas en los sistemas de sonido, iluminación, video y comunicación, además de la imposibilidad de realizar pruebas de seguridad para algunos recursos escénicos.
La productora Ake Music, responsable del recital, informó que la decisión se tomó por el incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción que consideraba indispensables. Además, señaló que la situación era ajena a la cantante y a su equipo, que estaban preparados para presentarse.
La suspensión generó malestar entre algunos asistentes, especialmente entre quienes habían viajado desde otras ciudades para ver el espectáculo. La artista pidió disculpas a sus seguidores y anticipó que se brindarían más detalles sobre lo ocurrido.
Hasta la publicación de la información, no se había anunciado una nueva fecha para el concierto y se había informado que el dinero de las entradas sería reintegrado a través de los canales originales de compra.
La cancelación en Miami se sumó a otro contratiempo de la gira: a comienzos de octubre se había comunicado la suspensión del recital previsto para el 25 de octubre en la Arena CDMX, en México, sin que se difundieran detalles precisos sobre los motivos.
Pese a esos inconvenientes, Stoessel retomó su agenda con el show en Caracas. La cantante también anunció el lanzamiento de Futttura Live, un álbum en vivo previsto para este jueves 22 de octubre.
Así, la artista atraviesa una semana en la que se combinaron las dificultades de producción de su gira internacional con declaraciones personales que reavivaron la atención sobre su situación familiar. En Venezuela, eligió agradecer el acompañamiento del público y destacar a las personas que considera parte de su entorno más cercano.