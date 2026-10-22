En Venezuela

Tini Stoessel se quebró en el escenario: “Ustedes son mi familia”

La cantante retomó su gira Futttura en Caracas, días después de la suspensión de su recital en Miami por problemas técnicos y de seguridad. Frente al público, agradeció el apoyo de sus seguidores y mencionó a su equipo y a Rodrigo De Paul como parte de su familia, en medio del distanciamiento con sus padres y su hermano.