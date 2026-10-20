Interna familiar

Francisco Stoessel habló del conflicto con Tini y confirmó cómo está la salud de su padre

El hermano de la cantante fue abordado por un cronista del programa DDM cuando ingresaba a un gimnasio. La disputa familiar se hizo pública tras la salida de su padre de la representación artística de Tini y las versiones sobre una auditoría patrimonial.