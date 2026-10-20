Francisco Stoessel, el hermano mayor de Tini, volvió a quedar en el centro de la atención mediática por el conflicto que atraviesa su familia. Consultado por las cámaras de DDM, el ciclo de América TV, el joven se negó a hablar sobre su vínculo con la cantante y pidió que no insistieran con las preguntas.
Francisco Stoessel habló del conflicto con Tini y confirmó cómo está la salud de su padre
El hermano de la cantante fue abordado por un cronista del programa DDM cuando ingresaba a un gimnasio. La disputa familiar se hizo pública tras la salida de su padre de la representación artística de Tini y las versiones sobre una auditoría patrimonial.
Sin embargo, antes de ingresar a entrenar, respondió sobre el estado de salud de su padre, Alejandro Stoessel, y aseguró que se encuentra bien.
El intercambio se produjo en medio de las repercusiones por las diferencias entre la intérprete y su entorno familiar, una situación que trascendió en los últimos meses y que involucra tanto cuestiones profesionales como versiones sobre el manejo de su patrimonio.
La reacción de Francisco Stoessel ante las preguntas sobre Tini
El cronista de DDM abordó a Francisco cuando se dirigía a un gimnasio. En un primer momento, el joven intentó postergar la conversación y explicó que estaba por comenzar su entrenamiento. “¿Podemos hablar a la vuelta?”, planteó ante las cámaras.
Luego, al advertir que las preguntas estaban relacionadas con la situación familiar, dejó en claro que prefería no hacer declaraciones. “Chicos, saben que a mí no me gusta hablar”, expresó.
La cronista quiso saber cómo estaba él y si continuaba en contacto con su hermana, en medio de las versiones sobre un posible distanciamiento. Francisco evitó responder sobre ese punto y reiteró que no tenía intención de hablar del tema.
“Yo no tengo ganas de hablar de esto, no me gusta”, insistió. Finalmente, cerró el intercambio con un agradecimiento y volvió a referirse a la salud de su padre: “Mi viejo de salud está bien”.
La breve aparición televisiva no aportó precisiones sobre el vínculo actual entre los hermanos ni sobre las diferencias que trascendieron públicamente. Tampoco hubo una explicación de Francisco sobre las versiones relacionadas con los negocios familiares.
Antes de que la disputa tomara estado público, Francisco había manifestado en distintas entrevistas su cercanía con Tini y el orgullo que sentía por su trayectoria. En una conversación televisiva de 2024, había contado que la acompañaba desde hacía casi una década y que esperaba seguir apoyándola en su carrera.
El escenario actual, sin embargo, está marcado por las versiones sobre diferencias económicas y profesionales que involucran a la cantante y a su padre.
La salida de Alejandro Stoessel de la representación de la cantante
El conflicto familiar se hizo público luego de que trascendiera que Tini decidió poner fin a la representación artística de su padre, quien había acompañado su carrera desde los comienzos, durante la etapa en la que alcanzó popularidad con la serie Violetta.
A partir de ese cambio, comenzaron a circular informaciones sobre una auditoría destinada a revisar el patrimonio y los movimientos económicos vinculados con la actividad profesional de la artista. Según lo publicado por distintos programas de espectáculos, el proceso habría abierto interrogantes sobre la administración de los ingresos generados durante años de trabajo.
En ese contexto, también apareció el nombre de Francisco en versiones periodísticas relacionadas con presuntos negocios familiares. La periodista Paula Varela, en el programa Intrusos, mencionó emprendimientos vinculados con locales bailables y planteó interrogantes sobre su financiamiento. Otros panelistas señalaron posibles vínculos con la organización y transmisión de los espectáculos internacionales de Tini.
Hasta el momento, esas versiones no equivalen a una conclusión judicial ni constituyen por sí mismas una comprobación de irregularidades. Los integrantes de la familia no brindaron públicamente detalles sobre los resultados de la auditoría ni sobre los cuestionamientos difundidos en los medios.
La situación también generó comentarios alrededor de la vida personal de la cantante. Tini tiene previsto casarse con el futbolista Rodrigo De Paul el 19 de diciembre, en una celebración que, según trascendidos difundidos en televisión, podría desarrollarse sin la presencia de sus padres ni de su hermano. Esa información no fue confirmada públicamente por la artista ni por los familiares involucrados.
Por ahora, la intervención de Francisco se limitó a confirmar que su padre está bien de salud y a evitar declaraciones sobre su relación con Tini. Su respuesta no permitió establecer si existe una ruptura definitiva entre los hermanos o si mantienen contacto en privado.
Mientras continúa la repercusión mediática, quedan pendientes las aclaraciones de los protagonistas sobre los aspectos profesionales y patrimoniales que dieron origen al conflicto. La falta de declaraciones directas mantiene abiertas las preguntas sobre el futuro de la relación familiar, sin que hasta el momento haya señales públicas de una reconciliación.