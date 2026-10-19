Descargo

Tini Stoessel explicó por qué canceló su show en Miami: “La seguridad y el respeto no son negociables”

La cantante argentina se expresó en sus redes sociales después de la suspensión de su recital previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center. Según explicó, el escenario no reunía las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para presentar Futttura. También pidió disculpas a sus seguidores y anticipó que se conocerán más detalles de lo ocurrido.