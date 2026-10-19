La cancelación del show de Tini Stoessel en Miami generó repercusiones entre sus seguidores y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que debía realizarse el espectáculo. Después de que la presentación fuera suspendida el domingo 18 de octubre, la cantante argentina publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para explicar los motivos de la decisión y expresar su pesar por lo sucedido.
Tini Stoessel explicó por qué canceló su show en Miami: “La seguridad y el respeto no son negociables”
La cantante argentina se expresó en sus redes sociales después de la suspensión de su recital previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center. Según explicó, el escenario no reunía las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para presentar Futttura. También pidió disculpas a sus seguidores y anticipó que se conocerán más detalles de lo ocurrido.
El recital estaba previsto en el Kaseya Center de Miami, como parte de Futttura, el proyecto musical y escénico con el que la artista lleva adelante su actual gira. En su descargo, Stoessel aseguró que el lugar no contaba con las condiciones técnicas y de seguridad que, según indicó, habían sido acordadas previamente.
La cantante puso el foco en las dificultades que encontró su equipo al llegar al recinto y sostuvo que los problemas excedían los inconvenientes habituales que pueden surgir durante la preparación de un espectáculo.
También remarcó que tanto ella como los músicos, bailarines y demás integrantes de la producción estaban preparados para salir al escenario, pero que no estaban dadas las garantías necesarias para hacerlo de manera segura.
“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse”, expresó al comienzo de su mensaje. En ese mismo tramo, destacó el esfuerzo de quienes habían comprado sus entradas y viajado para asistir al recital.
Las fallas técnicas que impidieron el recital en Miami
En su publicación, Tini explicó que las dificultades comenzaron con la entrega del espacio donde debía montarse el espectáculo. De acuerdo con su relato, el recinto fue puesto a disposición de la producción con varias horas de demora, lo que afectó los tiempos previstos para completar los preparativos.
A ese problema se sumó que una parte importante del montaje permanecía incompleta. La artista enumeró fallas en sistemas esenciales para el desarrollo del show, entre ellos el sonido, la iluminación, el video y las comunicaciones.
Otro de los puntos que señaló fue la imposibilidad de realizar pruebas de seguridad necesarias antes de la presentación. Entre ellas mencionó los ensayos vinculados con los vuelos escénicos, los dispositivos que permiten los desplazamientos aéreos durante determinados momentos del espectáculo.
Estos elementos forman parte de una puesta en escena que requiere verificaciones previas para garantizar su funcionamiento. Según la cantante, esas comprobaciones no pudieron concretarse en las condiciones previstas.
Stoessel afirmó que su equipo intentó resolver los inconvenientes hasta último momento. Incluso, indicó que debieron conseguir materiales y equipamiento que, según su versión, ya tendrían que haber estado disponibles en el lugar.
La artista cuestionó que se insistiera en realizar la presentación pese a las dificultades y buscó diferenciar lo ocurrido de un problema técnico menor. Para ella, la situación involucró requisitos fundamentales que no se habían cumplido.
“Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, sostuvo en el comunicado. Luego, insistió en que las condiciones necesarias para llevar adelante el espectáculo no estaban garantizadas.
El descargo también buscó dejar en claro que la suspensión no respondió a una falta de preparación de la cantante o de sus músicos y bailarines. Según señaló, todos estaban listos para presentarse, pero la decisión estuvo vinculada con las condiciones que encontraron en el recinto.
La productora también explicó la cancelación y qué pasará con las entradas
La suspensión del recital también fue abordada por Ake Music, la productora responsable del espectáculo. En un comunicado difundido luego de conocerse la cancelación, la empresa atribuyó lo ocurrido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción que se habían solicitado previamente y que consideraba indispensables para concretar la presentación.
La organización señaló, además, que la situación era ajena a la cantante y a su equipo de producción. Según el texto, Stoessel estaba preparada para subir al escenario, pero no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos establecidos.
La productora pidió disculpas a los fanáticos por la decepción y los inconvenientes ocasionados. Respecto de las entradas, indicó que la información sobre las devoluciones sería comunicada a través de los canales oficiales de venta. Según lo informado, los asistentes podrán consultar allí los detalles del procedimiento correspondiente.
Por su parte, la cantante anticipó que más adelante se difundirá un comunicado formal con información adicional sobre las deficiencias técnicas y operativas que, de acuerdo con su versión, impidieron realizar el show. Sin embargo, no precisó cuándo se publicará ni detalló quién estará a cargo de esa comunicación.
En su mensaje, Stoessel también dejó abierta la posibilidad de que existan otras cuestiones relacionadas con la gira sobre las que, por el momento, prefirió no dar explicaciones. No ofreció mayores precisiones sobre esos aspectos.
Pese a lo ocurrido en Miami, la artista afirmó que su intención es continuar con Futttura, un proyecto al que aseguró haber dedicado mucho trabajo. La suspensión, remarcó, no modifica su compromiso con la gira, aunque sí plantea un límite respecto de las condiciones en las que está dispuesta a presentarse.
Hacia el final de su publicación, Tini volvió a dirigirse a quienes habían comprado entradas y lamentó que el espectáculo no pudiera concretarse. También agradeció el acompañamiento de sus seguidores y la confianza que mantienen en su carrera.
La frase con la que cerró el descargo resumió su postura frente a lo sucedido: “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”.
La cancelación dejó sin concretar una de las presentaciones previstas de su gira internacional y abrió una discusión sobre las condiciones de producción necesarias para llevar adelante un espectáculo de estas características. Por ahora, los motivos expuestos públicamente por la cantante y la productora se concentran en los incumplimientos técnicos y de seguridad señalados en sus respectivos comunicados.