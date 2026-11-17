La actriz y creadora de contenido Catalina Fernández falleció a los 25 años en Cali, Colombia, después de atravesar durante más de tres años un cáncer cerebral. La joven permanecía internada en la Fundación Valle del Lili, donde recibía atención médica.
Murió a los 25 años la influencer Catalina Fernández tras una larga lucha contra el cáncer cerebral
La joven permanecía internada en Cali. Había sido diagnosticada con un meduloblastoma cerebeloso en 2023 y atravesó dos cirugías, además de varios ciclos de quimioterapia y radioterapia.
Conocida en las redes sociales como Cata Amatista, había sido diagnosticada con un meduloblastoma cerebeloso cuando tenía apenas 21 años. Durante su enfermedad, compartió parte de su experiencia con sus seguidores y continuó vinculada a sus proyectos artísticos.
El diagnóstico que recibió a los 21 años
Según los registros publicados en su cuenta de Instagram, el camino médico de Catalina comenzó en marzo de 2023. En ese momento, tenía dolores de cabeza recurrentes que la llevaron a realizar una consulta con un especialista en neurología.
Durante los estudios, los médicos detectaron un tumor de cuatro centímetros y le diagnosticaron un meduloblastoma cerebeloso. Para tratar la enfermedad, debió someterse a dos intervenciones quirúrgicas y atravesar distintos ciclos de quimioterapia y radioterapia.
Sus pasiones
Además de su trabajo como influencer, Fernández estudiaba artes dramáticas y desarrollaba una carrera vinculada a la actuación. Entre sus proyectos se encontraba su participación en Hamilton, una comedia musical basada en la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos.
A pesar de las dificultades que atravesaba por su enfermedad, Catalina mantuvo una presencia activa en las redes sociales, donde compartía reflexiones personales y momentos de su vida cotidiana.
Una de las frases que representaba su manera de vivir y que figuraba en la descripción de su perfil era: “Hago lo que amo, vivo para amar y la vida me ama”.
La joven había cumplido 25 años el pasado 10 de septiembre.
El mensaje de la familia
Luego de confirmarse su muerte, los familiares de Catalina publicaron un comunicado en su cuenta de Instagram, acompañado por fotografías de la joven.
“Hoy Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros”, expresaron al comienzo del mensaje.
En el texto también recordaron las enseñanzas que dejó durante su enfermedad y destacaron su forma de enfrentar los momentos difíciles.
“Nos enseñó que el amor no tiene condiciones, que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más difíciles y que la verdadera luz no depende de las circunstancias, sino de lo que llevamos dentro”, escribieron.
La emotiva despedida
El comunicado concluyó con palabras de agradecimiento y cariño hacia la actriz, a quien describieron como una persona que dejó una huella profunda en quienes la conocieron.
“Gracias, Cata, por tanto. Por enseñarnos a vivir bonito, por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo. Te amamos infinitamente. Hasta siempre, nuestra niña de luz”, finalizaron sus familiares.
La muerte de Catalina generó mensajes de despedida y muestras de afecto hacia la joven, que durante más de tres años compartió públicamente parte de su recorrido mientras continuaba apostando por su vocación artística.