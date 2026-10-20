La muerte de Sahara Ray, la modelo australiana que falleció a los 34 años, sumó nuevos detalles a partir de informes publicados por Page Six y Daily Mail. Según esas versiones, la joven habría sufrido una sobredosis vinculada al consumo de fentanilo, aunque la causa oficial de su fallecimiento todavía no fue confirmada públicamente.
Quién era Sahara Ray, la modelo vinculada a Justin Bieber que murió a los 34 años
La australiana desarrolló una carrera en el mundo de la moda, ganó notoriedad internacional en 2016 y fue madre pocos meses antes de su fallecimiento. Su familia la recordó por su pasión por el surf, la moda y su hija.
Ray se había descompensado el viernes en circunstancias que aún no fueron esclarecidas y fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles. Debido a la gravedad de su estado, quedó internada en terapia intensiva.
Qué se sabe sobre la internación
De acuerdo con lo publicado por Daily Mail, la familia de la modelo tomó la decisión de desconectarla del respirador el domingo por la noche, luego de que los médicos determinaran que tenía muerte cerebral y que no había posibilidades de recuperación.
La información sobre la presunta sobredosis habría surgido del entorno familiar, según los reportes periodísticos. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación oficial sobre las circunstancias exactas de su muerte.
Gretchen Bach, madre de Sahara, se refirió a la joven con palabras de afecto y destacó los aspectos de su vida que más la representaban.
En el mismo mensaje, también agradeció las muestras de apoyo recibidas por la familia. “Estamos sintiendo el cariño que nos llega de sus queridos amigos, fans y de las numerosas comunidades de las que formaba parte en todo el mundo”, señaló.
Quién era Sahara Ray
Sahara Joy Ray nació el 10 de marzo de 1993. Era hija del surfista profesional Tony Ray y de Gretchen Bach, y desarrolló su carrera en el mundo del modelaje.
Su nombre comenzó a ganar reconocimiento internacional en 2014, cuando empezó a destacarse en el ámbito de la moda. Además de su trabajo como modelo, construyó una presencia en redes sociales como influencer y creadora de contenido.
En 2016, su popularidad creció luego de que se difundieran fotografías junto a Justin Bieber en una playa de Hawái. Aunque el cantante nunca confirmó públicamente una relación sentimental con ella, Ray tampoco negó los rumores que surgieron a partir de esas imágenes.
Su maternidad
La muerte de Ray ocurrió pocos meses después del nacimiento de su hija, Snow Ray Dow. La modelo había presentado a la beba en sus redes sociales en abril, a través de una publicación en la que ambas aparecían acurrucadas mientras sonaba la canción “Everything Hallelujah”, de Justin Bieber.
Su última publicación, realizada en julio, también estuvo dedicada a su hija e incluyó una serie de fotografías de la pequeña.
La maternidad había pasado a ocupar un lugar central en sus publicaciones, en las que compartía distintos momentos de su vida personal con sus seguidores.
La enfermedad que había contado en sus redes
En abril de 2024, la modelo había revelado que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que puede provocar debilidad muscular y parálisis.
Según había contado en sus redes sociales, atravesó distintas complicaciones de salud. Entre ellas, mencionó un episodio en el que quedó parcialmente paralizada después de ser atropellada por un automóvil.