Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California.
Presley Gerber: qué determinó la autopsia y qué se sabe de la muerte del hijo de Cindy Crawford
El modelo de 27 años fue encontrado muerto en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. La Policía investiga una posible sobredosis, pero la autopsia no permitió establecer todavía la causa ni la manera de su fallecimiento.
La Policía investiga el caso a partir de un llamado que alertó sobre una posible sobredosis, aunque las autoridades aclararon que por el momento no existen indicios de que se haya tratado de un crimen.
La autopsia ya fue realizada, pero los especialistas deberán completar nuevos estudios antes de determinar oficialmente qué provocó su muerte.
La autopsia quedó pendiente de estudios adicionales
El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles informó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía cuenta con información limitada sobre el fallecimiento.
Según el organismo, un médico forense realizó el examen correspondiente, pero la causa y la manera de la muerte quedaron pendientes de determinación. Esto implica que la autopsia, por sí sola, no permitió establecer qué ocurrió y que fueron solicitadas otras pruebas para avanzar en la investigación.
El Departamento del Médico Forense no precisó qué estudios fueron requeridos. La información no se hizo pública debido a que el caso continúa bajo investigación.
Las autoridades advirtieron además que este tipo de expedientes puede demorar varios meses hasta alcanzar una conclusión definitiva. Por ese motivo, la hipótesis de una sobredosis que analiza la Policía todavía no puede considerarse la causa oficial de la muerte.
El procedimiento comenzó luego de un llamado de emergencia realizado durante la mañana. La Policía de Santa Mónica informó que recibió una comunicación relacionada con una posible sobredosis y que los agentes acudieron al lugar. Al llegar, encontraron a un hombre muerto.
El registro oficial del médico forense confirmó posteriormente que se trataba de Presley Gerber y consignó que el fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación.
La investigación continúa a cargo de las autoridades locales. Hasta el momento, la Policía señaló que no encontró indicios de que otra persona haya provocado la muerte.
La familia, mientras tanto, pidió privacidad. Un representante de los Gerber transmitió a medios estadounidenses el pedido de respeto durante el duelo por la muerte del joven.
La falta de una causa oficial también impide establecer por ahora si alguna sustancia estuvo efectivamente relacionada con el fallecimiento.
Esa posibilidad forma parte de la investigación policial, pero deberá ser confirmada o descartada a partir de los análisis solicitados por los especialistas.
Quién era Presley Gerber
Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también construyó una carrera vinculada con el mundo de la moda.
Al igual que su madre, Presley comenzó a trabajar como modelo durante su adolescencia. A los 16 años participó de un desfile de Moschino realizado en Los Ángeles, en lo que significó uno de sus primeros pasos sobre las pasarelas.
Con el paso de los años trabajó para distintas marcas internacionales y estuvo representado por IMG Models. Entre las firmas para las que desfiló se encuentran Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.
Uno de los momentos de mayor exposición pública de su carrera ocurrió en 2018, cuando participó junto a Cindy Crawford de una publicidad de Pepsi emitida durante el Super Bowl. El comercial recuperaba elementos de la recordada campaña que su madre había protagonizado para la misma compañía en 1992.
La trayectoria de Presley estuvo marcada también por su vínculo permanente con una de las familias más conocidas de la industria de la moda estadounidense.
En distintas oportunidades apareció junto a su madre y su hermana en eventos y producciones vinculadas con ese ambiente.
Ahora, la investigación se concentra en determinar qué ocurrió durante sus últimas horas y cuál fue la causa de su muerte.
Por el momento, hay tres datos confirmados: Presley Gerber murió a los 27 años, la Policía investiga una posible sobredosis y la autopsia no permitió establecer todavía la causa ni la manera del fallecimiento.
Los estudios adicionales solicitados por el Departamento del Médico Forense serán determinantes para establecer la conclusión oficial. Hasta entonces, la hipótesis de una sobredosis debe mantenerse como una línea de investigación y no como una causa confirmada.