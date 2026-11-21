El creador de contenido brasileño Gabriel Félix murió a los 29 años durante la noche del jueves 19 de noviembre de 2026 mientras disputaba un partido de fútbol. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales como G1, el joven recibió asistencia médica de urgencia tras sufrir una descompensación en pleno encuentro deportivo, pero los equipos de emergencia no lograron salvarle la vida.
Murió el influencer brasileño Gabriel Félix a los 29 años mientras jugaba un partido de fútbol
El creador de contenido falleció durante la noche del jueves tras sufrir una descompensación en pleno encuentro deportivo y pese a recibir asistencia médica de urgencia. Su pareja, la también influencer Isabelle Abreu, confirmó la noticia en redes sociales y pidió privacidad para atravesar el duelo junto a su pequeña hija.
La trágica noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su pareja, la reconocida influencer cearense Isabelle Abreu, popularmente conocida en el ambiente digital como Xsbel.
A través de una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la joven ratificó el fallecimiento y aclaró que, hasta el momento, el entorno familiar desconoce las causas exactas que provocaron el desenlace fatal.
"Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche. Estoy sin rumbo, no sé qué hacer, no sé nada", escribió visiblemente conmocionada al solicitar oraciones y acompañamiento espiritual para toda su familia.
El mensaje de despedida
Horas después de haber dado a conocer el deceso, Abreu compartió un extenso y emotivo homenaje en el muro de su perfil de Instagram, en el que describió el profundo impacto emocional que atraviesa tras la repentina partida de su compañero de vida.
En su publicación, la joven hizo especial hincapié en el vínculo que ambos habían forjado a lo largo de los años y mencionó a Amelie, la hija en común que nació en octubre de 2023.
"Estoy sintiendo un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Ese amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más linda de nuestra historia", expresó la creadora de contenido ante millones de usuarios que siguieron de cerca la evolución de su familia.
En el cierre de su mensaje, Abreu solicitó encarecidamente que se respete la intimidad de los allegados en este momento crítico: "Todavía estamos tratando de comprender todo lo que pasó y necesitamos tiempo y privacidad para vivir este dolor".
Quién era Gabriel Félix
Según detalló el portal F5 Folha de S.Paulo, Gabriel Félix e Isabelle Abreu habían logrado consolidar una enorme comunidad de seguidores en Brasil gracias a sus videos de humor cotidiano, sus constantes referencias a la cultura del nordeste brasileño, la moda vintage y los contenidos vinculados a la maternidad y la vida doméstica.
Solo en Instagram, Félix reunía alrededor de 1,5 millones de seguidores, mientras que en TikTok superaba los 1,9 millones, cifras que se potenciaban junto a la audiencia masiva de su pareja, quien cuenta con más de cuatro millones de usuarios en Instagram y casi seis millones en TikTok.
Ambos se habían comprometido en matrimonio en julio de 2025 y residían en Fortaleza, desde donde compartían habitualmente postales de su rutina familiar.
Apenas veinticuatro horas antes de la tragedia, Abreu había subido a sus redes un video filmado en esa ciudad en el que se lo veía a Félix sonriente, bailando junto a ella y disfrutando de un momento distendido con su hija, un registro que tras conocerse su muerte se llenó de mensajes de despedida de colegas y fanáticos.