Conmoción en Brasil

Murió el influencer brasileño Gabriel Félix a los 29 años mientras jugaba un partido de fútbol

El creador de contenido falleció durante la noche del jueves tras sufrir una descompensación en pleno encuentro deportivo y pese a recibir asistencia médica de urgencia. Su pareja, la también influencer Isabelle Abreu, confirmó la noticia en redes sociales y pidió privacidad para atravesar el duelo junto a su pequeña hija.