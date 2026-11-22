Los fuertes temporales que afectan al sur de Brasil dejaron un saldo de cinco muertos, 265 heridos y más de 25 mil personas afectadas, según los últimos relevamientos de las autoridades brasileñas. Rio Grande do Sul concentra los daños más graves, aunque las tormentas también provocaron destrozos en el estado de Paraná.
Temporales en el sur de Brasil: cinco muertos, más de 25 mil afectados y miles de viviendas dañadas
Las tormentas golpearon principalmente a Rio Grande do Sul, donde Tupanciretã fue la ciudad más afectada. También hubo daños en Paraná, con un tornado confirmado y miles de usuarios sin electricidad.
El último balance de la Defensa Civil de Rio Grande do Sul, difundido este domingo 22 de noviembre, contabilizó 25.212 personas afectadas en 46 municipios. De ese total, 19.854 debieron abandonar sus hogares y 48 permanecían en condición de desamparo y alojadas en refugios.
Además, se registraron cinco fallecimientos y 265 heridos. Los fenómenos incluyeron vendavales, caída de granizo, lluvias intensas y crecidas repentinas de agua.
El relevamiento también contabilizó 7.973 viviendas destechadas, 682 con daños y una completamente destruida. La infraestructura pública tampoco quedó al margen: hubo establecimientos educativos y centros de salud afectados.
Tupanciretã, la ciudad más golpeada por el temporal
El escenario más crítico se registró en Tupanciretã, en la región central de Rio Grande do Sul. Allí se concentraron las cinco muertes y los 265 heridos informados por la Defensa Civil estadual.
La localidad, que tiene poco más de 20 mil habitantes, sufrió daños de enorme magnitud durante la madrugada del viernes 20 de noviembre. Según las autoridades, alrededor de 20 mil personas resultaron afectadas y cerca de 7.800 viviendas quedaron sin techo.
También se contabilizaron alrededor de mil árboles caídos, daños en cinco mil postes o tramos de cableado eléctrico y unas 30 calles obstruidas. Entre los edificios afectados se encuentran 20 establecimientos educativos y un centro de salud.
Las ráfagas de viento alcanzaron los 114 kilómetros por hora, de acuerdo con los registros meteorológicos.
En un primer momento, las autoridades evaluaron la posibilidad de que un tornado hubiera atravesado la ciudad. Sin embargo, la hipótesis técnica preliminar apunta a vientos severos asociados al paso de una supercélula, un tipo de tormenta de gran intensidad. También se analiza si una microexplosión atmosférica contribuyó a la fuerza de los vientos. La formación de un tornado en Tupanciretã todavía no fue confirmada.
El Gobierno brasileño declaró el estado de calamidad pública
Ante la magnitud de los destrozos, el Gobierno federal reconoció el estado de calamidad pública en Tupanciretã. La medida permite acelerar la movilización de recursos y la asistencia para las familias damnificadas.
El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, visitó las zonas afectadas junto con una comitiva nacional y anunció un trabajo coordinado con las autoridades municipales y el gobierno de Rio Grande do Sul para avanzar con la reconstrucción.
Entre las primeras medidas se encuentran la asistencia humanitaria, la provisión de alimentos, agua y productos de higiene, la compra de materiales para reparar los techos y la limpieza de las calles.
Por su parte, el gobernador Eduardo Leite dispuso recursos de emergencia y anunció una nueva partida de cinco millones de reales para el programa Volta por Cima, que contempla una ayuda de 2.500 reales por única vez para familias de bajos ingresos que hayan sufrido daños en sus viviendas.
Paraná también sufrió destrozos: hubo un tornado y cortes de luz
La situación meteorológica también provocó daños importantes en Paraná. Según el último informe de la Defensa Civil estadual, las tormentas dejaron 907 personas afectadas, 18 evacuadas y más de 250 viviendas dañadas. Además, cuatro edificaciones fueron destruidas.
Los fenómenos se registraron en distintos puntos del estado. Nueve municipios sufrieron vendavales, mientras que São José dos Pinhais fue afectado por granizo y Manoel Ribas registró un tornado.
Entre las localidades con mayor cantidad de personas afectadas aparecen Verê, con 200 habitantes, y Manoel Ribas, con 180.
El impacto también alcanzó al servicio eléctrico. La empresa distribuidora Copel informó que, a las 16.09 de este domingo, todavía había 48.837 consumidores sin suministro de energía. Para restablecer el servicio, trabajaban 512 equipos técnicos en distintos puntos del estado.
Advierten por nuevos temporales en los próximos días
La preocupación de las autoridades continúa debido a que las condiciones meteorológicas todavía pueden generar nuevos episodios de inestabilidad.
En Rio Grande do Sul, la Defensa Civil emitió un nuevo aviso para los próximos días. El martes 24 de noviembre aparece como la jornada de mayor riesgo, especialmente en la mitad norte del estado.
El pronóstico contempla lluvias intensas, caída de granizo —que podría alcanzar un tamaño considerable— y ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. En algunas zonas, las precipitaciones podrían superar los 120 milímetros en 12 horas.
La saturación del suelo aumenta, además, el riesgo de inundaciones y crecidas de cursos de agua, con especial atención sobre las cuencas de los ríos Uruguay y Taquari.
Las autoridades mantienen el monitoreo y recomiendan seguir los avisos oficiales ante la posibilidad de nuevas tormentas.