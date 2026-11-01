Emergencia climática

Lluvias e inundaciones en Galápagos: hay un muerto, dos desaparecidos y evacuados en Santa Cruz

Un fuerte temporal provocó el desborde de cauces, anegó barrios y dañó caminos en la isla más poblada del archipiélago. Las autoridades declararon la emergencia, desplegaron equipos de rescate y habilitaron centros de asistencia para las familias afectadas.