Alerta

El huracán Isaías alcanza la categoría 3 y amenaza a 20 millones de personas en Estados Unidos

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, y amenaza a más de 20 millones de personas en seis estados del sur de Estados Unidos. Las autoridades activaron medidas de emergencia y ordenaron evacuaciones ante la posibilidad de inundaciones, lluvias torrenciales y cortes prolongados de energía eléctrica.