El huracán Isaías se intensificó este viernes 9 de octubre y alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. El fenómeno avanza sobre el golfo de México y amenaza a más de 20 millones de personas en el sur de Estados Unidos, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
El huracán Isaías alcanza la categoría 3 y amenaza a 20 millones de personas en Estados Unidos
El huracán Isaías alcanzó la categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, y amenaza a más de 20 millones de personas en seis estados del sur de Estados Unidos. Las autoridades activaron medidas de emergencia y ordenaron evacuaciones ante la posibilidad de inundaciones, lluvias torrenciales y cortes prolongados de energía eléctrica.
Los estados bajo riesgo son Alabama, Florida, Misisipi, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde las autoridades mantienen operativos de prevención ante la posibilidad de que el ciclón provoque graves daños.
De acuerdo con las previsiones del NHC, Isaías podría tocar tierra entre Alabama y Florida durante la noche del viernes o la madrugada del sábado. Ambos estados declararon emergencias y dispusieron órdenes de evacuación en algunos condados costeros del golfo de México.
De concretarse ese escenario, sería el primer huracán en dos años en tocar tierra en el territorio continental de Estados Unidos.
Riesgo de inundaciones y cortes de energía
El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el impacto de Isaías podría generar precipitaciones intensas, inundaciones repentinas en áreas urbanas y crecidas importantes de los ríos.
El organismo también alertó sobre la posibilidad de interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, por lo que instó a los habitantes de las zonas amenazadas a prepararse y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Ante la proximidad del ciclón, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el despliegue de más de 12.000 efectivos para responder a la emergencia, entre ellos unos 5.000 integrantes de la Guardia Nacional.
En Alabama, la gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia en 40 condados. Las autoridades recomendaron respetar las órdenes de evacuación y adoptar medidas preventivas frente a los posibles efectos de las lluvias y los fuertes vientos.
Un inicio tardío de la temporada de huracanes
Isaías es el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 y alcanzó esa condición en octubre, una fecha inusualmente tardía. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se trata del primer ciclón de la temporada en llegar a categoría de huracán en una fecha tan avanzada desde, al menos, 1905.
La evolución de la actividad ciclónica está vinculada a distintos factores atmosféricos y oceánicos, entre ellos el fenómeno de El Niño, caracterizado por temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial superiores a los valores habituales.
Este fenómeno suele favorecer una mayor actividad ciclónica en el Pacífico y reducir la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico debido, entre otros factores, al aumento de la cizalladura vertical del viento. Sin embargo, sus efectos varían según las condiciones de cada temporada y no impiden que se formen huracanes de gran intensidad.
Mientras Isaías continúa su avance hacia la costa estadounidense, los organismos de emergencia mantienen la vigilancia sobre su trayectoria y evolución, ante la posibilidad de que sus efectos alcancen una extensa región del sureste del país.