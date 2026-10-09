Una función de lucha libre terminó en tragedia en el estado mexicano de Hidalgo, donde un árbitro murió después de recibir una peligrosa maniobra dentro del ring. El episodio quedó registrado en video y derivó en la detención del luchador involucrado. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma. La víctima fue identificada como Gerardo Germán Pineda, de 75 años, conocido dentro del ambiente de la lucha libre como “El Búho Negro II”.
Tragedia en México: una maniobra en plena lucha libre terminó con la muerte del árbitro
Un árbitro de 75 años murió durante una función de lucha libre en Hidalgo, México, luego de recibir un “martinete”, una maniobra de alto riesgo. El luchador conocido como Hijo de Fishman fue detenido y quedó bajo investigación por presunto homicidio culposo.
Durante la competencia, el luchador conocido como Hijo de Fishman le aplicó un “martinete” o piledriver. Tras recibir la maniobra, Pineda quedó tendido e inmóvil sobre el cuadrilátero y no volvió a incorporarse.
El árbitro recibió asistencia en el lugar, pero los servicios médicos constataron su muerte. A partir de lo ocurrido, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del episodio y establecer eventuales responsabilidades.
Hijo de Fishman, de 36 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia bajo investigación por presunto homicidio culposo. Se desempeña en el circuito independiente y es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, conocido como Fishman, una figura reconocida de la lucha libre mexicana de las décadas de 1970 y 1980.
Pineda, por su parte, había sido luchador durante unos 15 años antes de convertirse en árbitro. Luego ejerció esa función durante cerca de tres décadas, por lo que su muerte generó conmoción dentro del ambiente.
Qué es el “martinete”
El “martinete” es una maniobra en la que una persona es colocada cabeza abajo antes de ser llevada hacia la lona. Debido al riesgo de lesiones graves en la cabeza y la zona cervical, su utilización está prohibida por distintas comisiones de lucha libre de México.
La investigación deberá establecer cómo se ejecutó el movimiento y si existió una conducta negligente por parte del luchador. También se analizan posibles irregularidades relacionadas con la organización del evento y los protocolos de seguridad y asistencia médica.