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Tragedia en México: una maniobra en plena lucha libre terminó con la muerte del árbitro

Un árbitro de 75 años murió durante una función de lucha libre en Hidalgo, México, luego de recibir un “martinete”, una maniobra de alto riesgo. El luchador conocido como Hijo de Fishman fue detenido y quedó bajo investigación por presunto homicidio culposo.