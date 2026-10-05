Un quiebre administrativo e institucional sacude la organización de Miss Universo a solo dos meses de la realización de la gran gala final. Una disputa entre la titular de la firma internacional y una comercializadora de derechos del hemisferio oriental puso en duda la elegibilidad de las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur.
Miss Universo dejaría fuera a seis países de su 75ª edición: ¿Argentina estará?
Una disputa legal por derechos comerciales pone en duda la presencia de seis candidatas de Asia en la gran gala final que se celebrará en Puerto Rico.
Mientras la firma propietaria de la marca denuncia que los contratos se celebraron mediante un esquema contractual sin validez legal, la franquicia regional sostiene que posee los derechos exclusivos para gestionar el certamen en 95 territorios.
Una disputa por licencias internacionales
La controversia se desató tras un comunicado emitido por JKN Universe LLC, la entidad jurídica responsable de la marca a nivel global. Según la firma, los acuerdos para operar las franquicias nacionales de los seis países asiáticos afectados habrían sido formalizados por el empresario Nawat Itsaragrisil, CEO de Miss Universe Eastern, sin contar con la autorización correspondiente ni con un instrumento legal otorgado directamente por JKN Universe LLC.
Desde la organización matriz remarcaron que cualquier contrato suscrito por fuera de su marco legal carece de reconocimiento y legitimidad. Por este motivo, la titular de los derechos advirtió sobre la posible inelegibilidad de las concursantes de estas naciones para la 75ª edición y dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales por el presunto uso no autorizado de la marca y de su propiedad intelectual.
La postura de la franquicia oriental
En contraposición, la firma Miss Universe Eastern rechazó categóricamente la postura de JKN Universe LLC. A través de un descargo público, la entidad sostuvo que los convenios vigentes le confieren la facultad exclusiva para comercializar, promover y designar franquiciados en 95 territorios del hemisferio oriental. Bajo esta premisa, la organización regional aseguró que las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur mantienen intacto su derecho a subir al escenario internacional.
En el comunicado emitido por JKN Universe LLC también se objetaron las réplicas formuladas por Nawat Itsaragrisil. La empresa acusó al directivo de divulgar información financiera falsa y no verificada sobre la estructura interna del concurso, afirmando que el empresario no integra ningún órgano interno de decisión que le otorgue acceso a balances oficiales del certamen.
Qué pasa con la representación de Argentina en la gala de Puerto Rico
En medio de este escenario de incertidumbre internacional a dos meses de la gala final prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico, la representación argentina ya tiene su camino definido.
Tras la consagración en mayo de la misionera Tamara Rogouski como la primera madre en obtener el título nacional, la modelo declinó su participación por motivos personales. Ante su paso al costado, la organización designó oficialmente a la modelo y tripulante de cabina Daiana Pereyra (quien había resultado primera finalista) como la nueva Miss Universo Argentina 2026, asegurando así la presencia del país en la competencia internacional.
Incertidumbre a dos meses de la final en Puerto Rico
El conflicto irrumpe a pocas semanas de que la 75ª edición de Miss Universo celebre su noche decisiva, prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico.
La disputa por la representación legal de estos seis países asiáticos añade tensión institucional y expectativa respecto del marco de competencia que se verá sobre la pasarela internacional.