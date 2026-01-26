Dior, Chanel y Schiaparelli marcan el inicio de la Semana de la Alta Costura en París
Las pasarelas francesas dan el puntapié inicial a una nueva edición dedicada al lujo artesanal, con colecciones de primavera-verano, estrenos creativos y la atención puesta en las grandes casas que definen el pulso de la moda internacional.
Teyana Taylor se marcha tras el desfile Primavera/Verano 2026 de Schiaparelli. Crédito: REUTERS.
La Semana de la Alta Costura vuelve a concentrar la atención del mundo de la moda desde este lunes en París, luego de la presentación de las tendencias masculinas de prêt-à-porter para el otoño-invierno de 2026. Durante cuatro jornadas, la capital francesa exhibirá las colecciones de primavera-verano en una edición marcada por debuts muy esperados en casas históricas.
En total, 27 firmas integran el calendario oficial, que se extenderá hasta el jueves por la tarde y culminará con el desfile de la marca suiza Germanier. Entre los nombres más destacados figuran Chanel, Schiaparelli y Elie Saab, en una semana que combina tradición, renovación y mirada hacia el futuro.
La Alta Costura se distingue por la confección artesanal de piezas únicas, elaboradas a medida y con materiales de excelencia, destinadas a una clientela exclusiva. Sus creaciones alcanzan valores elevados y mantienen a París como el epicentro indiscutido de este savoir faire.
Modelos presentan creaciones de Georges Hobeika y Jad Hobeika. Crédito:REUTERS.
El origen de esta tradición se remonta a 1858, cuando el modisto británico Charles Frederick Worth presentó una colección diseñada según su propio criterio creativo, sin responder a pedidos específicos. Ese gesto sentó las bases del sistema que hoy regula la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, organismo encargado de preservar el oficio y coordinar el calendario oficial.
Debutsesperados
El inicio de la semana estará a cargo de Schiaparelli, que presentará su nueva propuesta en el Petit Palais, firmada por el diseñador estadounidense Daniel Roseberry. La jornada también marcará el debut de Jonathan W. Anderson en la Alta Costura dentro de Dior, tras su reciente presentación de prêt-à-porter.
El martes, la atención se centrará en Chanel, con la primera colección de Matthieu Blazy para la histórica maison. Fiel a su tradición, la firma de la doble C desfilará en el Grand Palais con dos pases programados, uno por la mañana y otro al mediodía.
Elizabeth Olsen en el desfile de Jacquemus. Crédito: REUTERS.
Ese mismo día también mostrarán sus creaciones Stéphane Rolland y Julien Fournié, mientras que el cierre quedará en manos de Giorgio Armani Privé, la línea de Alta Costura de la casa italiana, en una edición especialmente significativa tras la muerte de su fundador el año pasado.
Presenciainternacional
El miércoles estará protagonizado por nombres habituales del calendario como Franck Sorbier y Elie Saab, que volverán a presentar sus propuestas en París. En paralelo, aunque fuera del programa oficial, la diseñadora española Juana Martín dará a conocer su colección “Presagio” en la Ciudad de la Arquitectura y del Patrimonio, en la plaza del Trocadero.
Chiara Ferragni en el desfile deSchiaparelli. Crédito: REUTERS.
La creadora cordobesa, distinguida con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2025, mantendrá así la presencia española en la semana, aunque sin figurar en el listado oficial de desfiles.
Un cierre con nuevas miradas
La última jornada estará dedicada a diseñadores menos conocidos dentro del universo de la Alta Costura, como Peet Dullaert, Ashi Studio y Miss Sohee. El encargado de bajar el telón será nuevamente Germanier, reconocido por sus propuestas con enfoque ecorresponsable.
En paralelo a los desfiles, grandes casas de joyería y accesorios como Chaumet, Boucheron y Roger Vivier también aprovecharán la semana para presentar sus nuevas colecciones, consolidando a París como el centro neurálgico de la creatividad y el lujo.