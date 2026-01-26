Moda

Dior, Chanel y Schiaparelli marcan el inicio de la Semana de la Alta Costura en París

Las pasarelas francesas dan el puntapié inicial a una nueva edición dedicada al lujo artesanal, con colecciones de primavera-verano, estrenos creativos y la atención puesta en las grandes casas que definen el pulso de la moda internacional.