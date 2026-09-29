Crímenes contra niños

Hallaron 1.600 presuntos dientes de leche en una fosa clandestina en México

Mientras expertos hablan de una “crisis forense”, con más de 72.000 restos humanos sin identificar en el país, se cree que el 16,8 por ciento de los homicidios dolosos y feminicidios cometidos contra menores de edad corresponderían a niñas y niños de 0 a 12 años.