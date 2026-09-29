En México, unos 1.600 dientes de leche podrían convertirse en la prueba de un crimen de dimensiones hasta ahora desconocidas en el país: Margarita López, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, afirma haber hallado estas partes dentales en un crematorio clandestino en Zacapu, Michoacán.
Hallaron 1.600 presuntos dientes de leche en una fosa clandestina en México
Mientras expertos hablan de una “crisis forense”, con más de 72.000 restos humanos sin identificar en el país, se cree que el 16,8 por ciento de los homicidios dolosos y feminicidios cometidos contra menores de edad corresponderían a niñas y niños de 0 a 12 años.
Según López, el primer descubrimiento ya se habría realizado en 2021. Pero apenas la reciente publicación de la columna "La fosa de los dientitos de leche", de Óscar Balderas, ha despertado la atención de las redes sociales y los medios.
Las autoridades dicen desconocer el hallazgo
Hasta ahora, ni la Fiscalía General de Michoacán ni la Fiscalía General de la República han confirmado el presunto descubrimiento en Zacapu, como se desprende de una publicación en la plataforma X del 24 de septiembre de 2026.
🔎 Informamos que esta institución no cuenta con registro del hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu.— Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 24, 2026
Los anterior en relación al material difundido en medios de comunicación y redes sociales. pic.twitter.com/m4A5lnbmle
La discrepancia entre la versión del colectivo de familiares de desaparecidos y la información de las autoridades en este caso "no es excepcional, sino que forma parte de una omisión y actuación estatal sistemática que documentamos en todo el país", observa al respecto Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Discrepancias en los registros
"Las fiscalías no registran los hallazgos de forma homogénea. Además, cuando se les solicita información, algunas no desglosan cuántas fosas o cuántos cuerpos hay en cada sitio, otras clasifican la información como reservada y otras simplemente responden que no tienen registros", cuenta la académica, coautora de un reciente informe que analiza los hallazgos de fosas clandestinas en México entre 2006 y 2024.
"El caso de Michoacán es un buen ejemplo", dice Horcasitas. "Entre 2006 y 2012 la fiscalía estatal no reportó ningún hallazgo de fosas, mientras que la prensa documentó 35", prosigue. Asimismo, de 2006 a la fecha, los medios de comunicación habrían registrado 163 cuerpos más que la fiscalía de Michoacán.
Crisis forense
"La crisis forense en México no consiste solamente en encontrar cuerpos, sino que el Estado no tiene las capacidades institucionales y técnicas, ni la voluntad política para procesarlos e identificarlos", sostiene, por su parte, Lorena Cortés, especialista en seguridad y autora del libro "Los hijos de la violencia y el narco en Michoacán".
En declaraciones la prensa internacional, Cortés recordó que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada estimó a principios de 2026 que existían más de 72.000 restos humanos sin identificar en el país.
"En México, existe desde hace años una distancia profunda entre lo que encuentran las familias de desaparecidos y lo que las instituciones logran investigar, identificar y judicializar", observa la experta, oriunda de Michoacán.
"Las madres buscadoras han evidenciado sistemáticamente esa falla de una manera brutal", agrega e insiste en que el presunto hallazgo de los dientes de leche debe investigarse con rigor científico.
Crímenes contra menores
También Michael W. Chamberlin, director de la consultora de derechos humanos Consultora Solidaria SC., subraya la necesidad de "un peritaje más preciso que confirme este espantoso hallazgo".
El experto citó datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim): entre 2015 y 2025, más de 26.000 niñas, niños y adolescentes habrían muerto por homicidio en el país.
Aproximadamente el 16,8 por ciento de los homicidios dolosos y feminicidios cometidos contra menores de edad corresponderían a niñas y niños de 0 a 12 años.
Redim también señala que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 111 personas de 0 a 17 años habrían sido víctimas de trata de personas en México entre enero y mayo de 2026.
"Lo anterior corresponde a 5 víctimas por semana", apunta Chamberlin, y agrega que "estos datos hacen difícil pensar en una fosa con esa cantidad de dientes de leche y un posible móvil detrás, pero no lo descarto".
Un posible crimen sin precedentes
"En México, lamentablemente existen muchas evidencias de acciones criminales contra la infancia, por ejemplo, el reclutamiento forzado", comenta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. También se ha documentado la trata de menores con fines de explotación sexual.
Sin embargo, añade que no es tan común que un crimen se centre en los más pequeños. "Esto no tiene precedentes", dice .
Rivas prefiere no especular sobre el posible motivo detrás del supuesto hallazgo en Zacapu.
"Según estimaciones, esas 1.600 piezas dentales de infantes corresponderían a por lo menos 80 niños. Y eso nos está indicando una negligencia brutal de las autoridades, porque 80 niños que desaparecen, que no se localizan y que luego son encontrados en una fosa clandestina, es algo poco común", recalca.
La experta en seguridad Lorena Cortés comparte esta opinión: "El verdadero escándalo de Zacapu no sería únicamente confirmar que estos dientes pertenecieron a menores. Sería comprobar que estuvieron ahí durante años, mientras el Estado mexicano seguía tratando las desapariciones como casos aislados".