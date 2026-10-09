Un insólito accidente ocurrido en un conjunto residencial de la ciudad colombiana de Valledupar quedó registrado por una cámara de seguridad y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Colombia: confundió los pedales y terminó con su camioneta dentro de una piscina
El hecho ocurrió en un conjunto residencial de Valledupar. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.
Según medios locales, una mujer intentaba abandonar el complejo a bordo de una camioneta cuando perdió el control del vehículo. En medio de la maniobra, se habría confundido con los pedales y la palanca de cambios, lo que provocó que comenzara a desplazarse de manera irregular por las áreas comunes.
Las imágenes muestran cómo la camioneta atraviesa distintos sectores del predio hasta terminar dentro de una piscina.
El episodio generó sorpresa entre los residentes y luego ganó repercusión en redes por la particular secuencia del accidente.
Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles lesiones ni sobre los daños ocasionados al vehículo o a las instalaciones del complejo.