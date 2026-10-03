El octavo concierto de Shakira en Madrid tuvo una invitada sorpresa de talla internacional: la cantante y modelo británica Dua Lipa. Durante la noche de este sábado, ambas estrellas compartieron escenario para interpretar juntas el clásico "Antología", en el marco de la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Shakira y Dua Lipa cantaron juntas en "Antología" Madrid
La estrella británica apareció por sorpresa en el escenario español para cantar Antología junto a la colombiana, en una noche inolvidable para el público.
Un encuentro muy esperado
La sorpresiva aparición de la artista londinense revolucionó tanto al público que asistió al estadio como a quienes siguieron la retransmisión en directo a través de la plataforma Amazon. Pasadas las 22.30, la anfitriona presentó a su colega expresando desde el escenario: 'Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes ¡Dua Lipa!'.
Este cruce musical venía gestándose desde que Dua Lipa interpretó "Antología" durante un show que brindó en Bogotá en el año 2025. Desde aquel entonces, ambas artistas habían intercambiado mensajes en redes sociales apostando por un encuentro futuro sobre las tablas, intercambio en el que Shakira llegó a destacar puntualmente el buen nivel de español de la británica.
Estilo y otras presencias estelares
Fiel a su estética impecable, siempre en sintonía visual con las grandes cabeceras y referentes del periodismo de moda, Dua Lipa –quien en junio pasado contrajo matrimonio en Londres con el actor Callum Turner luciendo un exclusivo vestido de alta costura de Chanel– volvió a demostrar su indudable carisma frente al público español.
Cabe destacar que la cantante inglesa no ha sido la única figura en acompañar a la intérprete de Barranquilla durante este ciclo. A lo largo de su estadía en Madrid, que ya transita el tercero de sus cuatro fines de semana programados, Shakira ha compartido previamente su espectáculo con artistas consagrados de la talla de Laura Pausini, Ed Sheeran, Alejandro Sanz y Manuel Turizo.
El cierre de una noche histórica
Este momento único no hace más que confirmar la vigencia de Shakira y su enorme capacidad para orquestar eventos inolvidables, rodeándose de figuras que, al igual que ella, marcan el pulso de la cultura pop global. Un hito musical y estético que reafirma el lazo de ambas artistas con sus seguidores y deja una postal imborrable para la escena contemporánea.