Shakira sumó un nuevo hito a su trayectoria musical gracias a “Dai Dai”, la colaboración que realizó junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue elegida como canción oficial del Mundial 2026. El videoclip superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube a menos de tres meses de su lanzamiento.
Shakira hizo historia con “Dai Dai”: superó los 1.000 millones de reproducciones
La colaboración con Burna Boy, elegida para la competencia internacional, también le permitió alcanzar por primera vez el liderazgo en Rhythmic Airplay de Billboard.
La artista celebró el logro a través de sus redes sociales y agradeció a sus seguidores por el impacto que tuvo el tema. “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, escribió.
El récord
“Dai Dai” se convirtió en la primera canción lanzada en 2026 en alcanzar los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube. De acuerdo con un comunicado de la cantante, además, consiguió llegar a esa cifra en tiempo récord.
El tema fue presentado en mayo como parte de la campaña oficial de la FIFA para el Mundial 2026. Los beneficios obtenidos fueron destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.
De la ceremonia inaugural a la final
La canción tuvo un lugar destacado durante el torneo. Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai” en la ceremonia inaugural del Mundial y el tema también volvió a sonar durante la final.
El impacto de la colaboración también se trasladó a las listas musicales de Estados Unidos. Esta semana, la canción alcanzó el primer puesto de Rhythmic Airplay, ranking de Billboard que registra la difusión de canciones en las radios estadounidenses.
El primer número uno
El liderazgo en esta lista representa un nuevo logro para la artista colombiana. Se trata de su primer número uno en Rhythmic Airplay después de haber conseguido 12 ingresos previos.
Su mejor posición anterior había sido en 2006, cuando “Hips Don’t Lie”, su colaboración con Wyclef Jean, llegó al quinto lugar.
Una nueva canción mundialista
El éxito de “Dai Dai” vuelve a vincular a Shakira con las canciones oficiales y asociadas a grandes citas mundialistas. La artista ya había alcanzado una enorme repercusión con “Waka Waka”, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, y posteriormente con “La La La”, relacionado con Brasil 2014.
Con el nuevo récord en YouTube y su primer número uno en Rhythmic Airplay, la cantante suma así otro logro a su recorrido internacional.