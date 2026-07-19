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El mensaje de Shakira para Messi y los argentinos luego de la derrota en la final

La cantante colombiana le dedicó unas palabras especiales al capitán de la Selección Argentina.También felicitó a España por el triunfo.

En la previa del partido, Shakira había hablado de su preferencia por la Scaloneta.En la previa del partido, Shakira había hablado de su preferencia por la Scaloneta.
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Shakira fue protagonista a lo largo de todo el Mundial 2026. La colombiana estuvo en numerosos partidos de la competencia y también hizo lo propio en la final entre Argentina y España, incluso formando parte del show del entretiempo, cantando Dai dai, el tema oficial del certamen junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Tras el partido, que finalizó con una victoria en suplementario de España por 1 a 0 frente la Selección Argentina, Shakira, al igual que ya lo había hecho en varias ocasiones durante este Mundial, decidió utilizar sus redes sociales para destacar a Lionel Messi, con quien tiene una gran relación de amistad.

El saludo de Shak

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes", aseguró la compositora e intérprete barranquillera en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 100 millones de seguidores.

La cantante colombiana dedicó un saludo en sus historias de Instagram.La cantante colombiana dedicó un saludo en sus historias de Instagram.

Y luego destacó a Messi, a quien definió como "el más grande".

"Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", expresó sobre el Diez.

"¡Siempre en mi corazón!", cerró Shakira en su posteo, junto a un emoji de la bandera de Argentina y un emoji de corazón rojo, dejando en claro el vínculo que la une con el país.

Por su parte, la madre de Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, felicitó a España por el triunfo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin MarcarianLionel Messi. Reuters.

Con una foto de ella en el campo de juego tras el partido, Shak aseguró: "¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!".

En la previa del partido, Shakira había hablado de su preferencia entre Argentina y España.

Fan de la Scaloneta

Al ser entrevistada por la prensa antes de la final, la artista se vio obligada a elegir entre, curiosamente, los dos países de sus exparejas, Gerard Piqué y Antonio de la Rúa.

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"¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", declaró, inclinándose por la Selección Argentina.

"Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", agregó Shakira sobre Messi.

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