Shakira fue protagonista a lo largo de todo el Mundial 2026. La colombiana estuvo en numerosos partidos de la competencia y también hizo lo propio en la final entre Argentina y España, incluso formando parte del show del entretiempo, cantando Dai dai, el tema oficial del certamen junto al cantante nigeriano Burna Boy.
El mensaje de Shakira para Messi y los argentinos luego de la derrota en la final
La cantante colombiana le dedicó unas palabras especiales al capitán de la Selección Argentina.También felicitó a España por el triunfo.
Tras el partido, que finalizó con una victoria en suplementario de España por 1 a 0 frente la Selección Argentina, Shakira, al igual que ya lo había hecho en varias ocasiones durante este Mundial, decidió utilizar sus redes sociales para destacar a Lionel Messi, con quien tiene una gran relación de amistad.
El saludo de Shak
"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes", aseguró la compositora e intérprete barranquillera en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 100 millones de seguidores.
Y luego destacó a Messi, a quien definió como "el más grande".
"Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", expresó sobre el Diez.
"¡Siempre en mi corazón!", cerró Shakira en su posteo, junto a un emoji de la bandera de Argentina y un emoji de corazón rojo, dejando en claro el vínculo que la une con el país.
Por su parte, la madre de Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, felicitó a España por el triunfo.
Con una foto de ella en el campo de juego tras el partido, Shak aseguró: "¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!".
En la previa del partido, Shakira había hablado de su preferencia entre Argentina y España.
Fan de la Scaloneta
Al ser entrevistada por la prensa antes de la final, la artista se vio obligada a elegir entre, curiosamente, los dos países de sus exparejas, Gerard Piqué y Antonio de la Rúa.
"¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", declaró, inclinándose por la Selección Argentina.
"Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", agregó Shakira sobre Messi.