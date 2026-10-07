Shakira volvió a pisar suelo barcelonés en un marco de estricta reserva que finalmente no pudo concretarse como esperaba. Aprovechando los días de descanso dentro de su gira europea, la artista colombiana viajó de manera relámpago a la ciudad condal para acudir a una citación judicial prevista para este martes 6 de octubre con Gerard Piqué, exdefensor del FC Barcelona y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.
Reencuentro en Barcelona: la trastienda judicial de Shakira y Piqué por el bienestar de sus hijos
Un viaje relámpago organizado en absoluto secreto terminó expuesto por una inesperada filtración a la prensa. Ante los rumores y tras la negativa de acuerdo en los juzgados, el equipo legal de la cantante colombiana debió emitir un comunicado oficial para aclarar el motivo de la audiencia.
Sin embargo, el plan de resolver el trámite lejos de los focos mediáticos se vio frustrado. A las 10 de la mañana, al arribar a las puertas de los juzgados junto a su abogada Carmen Varela y su hermano Tonino Mebarak, la cantante se encontró con una multitud de cámaras y periodistas que aguardaban su llegada tras una filtración de la que no tenía conocimiento.
Filtraciones y un intento de acuerdo frustrado
El malestar de la artista por la exposición mediática fue evidente desde el primer momento, principalmente por el impacto que la noticia pudiera generar en los menores. Según trascendió, el entorno de la artista intentó esa misma mañana alcanzar un acuerdo de último momento con la contraparte para evitar el desarrollo del juicio y proteger la intimidad familiar. La propuesta fue rechazada por la defensa de Piqué, lo que obligó a realizar la audiencia según lo estipulado.
La posterior divulgación de detalles sobre lo acontecido dentro de la sala de audiencias, sumada a las declaraciones públicas del abogado del exfutbolista, impulsó a Shakira a difundir un comunicado de prensa oficial para precisar el marco real del proceso y frenar las especulaciones.
El régimen de traslados en el centro del reclamo
El motivo central del proceso judicial radica en la reorganización del esquema de convivencia y los traslados de los niños. Durante el último año, Milan y Sasha realizaron un total de 14 vuelos transoceánicos para viajar en siete oportunidades desde Miami hasta Barcelona.
Desde el equipo legal de la cantante aclararon que la intención no es reducir el tiempo de permanencia de los menores con su padre, sino adecuar los viajes cortos durante el período escolar para no alterar su rutina académica y personal. Asimismo, remarcaron que se mantienen plenamente vigentes los períodos prolongados de vacaciones —como Navidad y verano— fijados en el convenio de custodia firmado tras la separación de la pareja.