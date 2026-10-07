La residencia de Shakira en Madrid sumó una propuesta que va mucho más allá de los conciertos. En el distrito de Villaverde, al sur de la capital española, la cantante colombiana impulsó la construcción de Macondo Park, un espacio temporal de unas 30 hectáreas pensado para acompañar sus presentaciones y reunir distintas expresiones de la cultura latinoamericana.
Shakira construyó una ciudad temporal de 30 hectáreas en Madrid: qué tiene y cuántas personas puede recibir
El proyecto Macondo Park acompaña la residencia de la cantante colombiana en la capital española y fue levantado en apenas 30 días. Incluye un estadio para 55.000 espectadores, una biblioteca, un museo, espacios gastronómicos, propuestas de moda y una zona para chicos.
El predio fue montado en aproximadamente 30 días y tiene capacidad para recibir a más de 600.000 personas durante el desarrollo de la residencia.
El proyecto forma parte de Es Latina, la iniciativa que acompaña el cierre europeo de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En lugar de limitar la experiencia al escenario, la propuesta reúne música, literatura, gastronomía, moda y actividades familiares en un mismo espacio.
Un estadio construido especialmente para la cantante
En el centro del complejo se encuentra el denominado Estadio Shakira, una estructura temporal diseñada específicamente para los conciertos de la artista. Tiene capacidad para unos 55.000 espectadores y fue concebido como un espacio destinado a la música, en lugar de adaptar un estadio deportivo existente para las presentaciones.
La residencia contempla una serie de presentaciones distribuidas durante varias semanas en Madrid. La organización previó una concurrencia de alrededor de 57.000 personas por jornada en los días de concierto, por lo que las autoridades madrileñas implementaron un operativo especial de movilidad y recomendaron utilizar el transporte público.
La infraestructura levantada para la residencia tiene, además, una característica particular: será desmontada una vez que termine el ciclo de presentaciones. Es decir, no se trata de una nueva ciudad ni de un estadio permanente, sino de una construcción efímera diseñada para funcionar durante el período en el que Shakira permanece en Madrid.
El complejo se encuentra dentro de Iberdrola Music, en Villaverde, un sector de la capital española destinado a grandes eventos. El espacio fue preparado para que los visitantes puedan permanecer allí durante varias horas y recorrer las diferentes propuestas antes y después de los conciertos.
El proyecto busca además darle un contenido cultural a la residencia. Por eso, el estadio es solamente una de las partes del predio.
Biblioteca, museo, gastronomía y propuestas para toda la familia
Uno de los sectores más particulares es La Biblioteca, inspirado en Cien años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez que también sirve como referencia para el nombre Macondo Park. El espacio cuenta con una librería, un café, experiencias vinculadas con el sonido, un club de lectura y encuentros con escritoras.
La programación literaria incluye la participación de 24 autoras en 12 encuentros. Entre las escritoras convocadas aparecen Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató y Lydia Cacho. Algunas de las actividades, además, tendrán continuidad más allá del período en el que permanezca instalado físicamente el parque, con propuestas previstas hasta junio de 2027.
Otro de los espacios es El Museo de Shakira, dedicado a repasar distintos momentos de la carrera de la cantante y su impacto cultural y social. La muestra está organizada en tres áreas: una centrada en su trayectoria y figura pública, otra relacionada con su trabajo social y una tercera dedicada a la cultura latina.
La moda también tiene su lugar dentro del predio. En El Taller se presentan propuestas de diseñadores españoles, con exhibiciones y pasarelas que incorporan tanto a firmas de alta costura como a nuevos talentos.
La gastronomía ocupa otro sector del complejo. El Mercado reúne platos y productos asociados con distintos países latinoamericanos. La propuesta está a cargo del chef español Rafa Zafra e incluye comidas como arepas y tequeños, entre otras alternativas.
Para los más chicos fue creado Macondito, una zona familiar inspirada nuevamente en el universo de García Márquez. El espacio contempla actividades destinadas a niños y visitas escolares durante las jornadas en las que no haya conciertos.
Además, el parque cuenta con escenarios secundarios donde se presentan artistas españoles y latinoamericanos. De esta manera, la programación no se concentra exclusivamente en las actuaciones de Shakira, sino que busca convertir el predio en un punto de encuentro alrededor de distintas expresiones culturales.
La propuesta tiene una duración limitada. Macondo Park fue diseñado para acompañar la residencia madrileña y, una vez finalizadas las presentaciones, las estructuras serán desmontadas. La última fecha inicialmente anunciada era el 11 de octubre, aunque Shakira posteriormente sumó una presentación para el 12 de octubre, en coincidencia con el Día de la Hispanidad.
Así, durante algunas semanas, un sector de Madrid se transformó en un espacio dedicado a la música y a la cultura latinoamericana. El proyecto combina un estadio para decenas de miles de personas con propuestas de literatura, arte, gastronomía, moda y entretenimiento familiar, en una estructura pensada para desaparecer una vez terminada la residencia.