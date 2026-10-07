Una residencia diferente

Shakira construyó una ciudad temporal de 30 hectáreas en Madrid: qué tiene y cuántas personas puede recibir

El proyecto Macondo Park acompaña la residencia de la cantante colombiana en la capital española y fue levantado en apenas 30 días. Incluye un estadio para 55.000 espectadores, una biblioteca, un museo, espacios gastronómicos, propuestas de moda y una zona para chicos.