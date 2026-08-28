Shakira conmemora los 25 años de “Whenever, Wherever”, uno de los grandes éxitos de su carrera y el tema que significó un punto de inflexión en su llegada al mercado internacional.
Shakira celebra los 25 años de “Whenever, Wherever”: la canción que cambió su carrera
El tema fue lanzado en 2001 como parte de Laundry Service y marcó su debut oficial en el mercado anglosajón, donde alcanzó gran repercusión.
La canción fue lanzada el 27 de agosto de 2001 como parte de Laundry Service, el álbum con el que la artista colombiana inició oficialmente su etapa en el mercado anglosajón. El tema se convirtió en el primer sencillo del disco y tuvo un papel clave en la expansión mundial de su música.
El recuerdo de Shakira
La cantante recordó la fecha a través de sus redes sociales y compartió un video con imágenes de distintas presentaciones vinculadas con el exitoso tema.
En su mensaje, Shakira destacó el alcance que tuvo aquella canción y cómo influyó en su trayectoria artística. “Una canción que viajó por todas partes, cruzó todas las fronteras y lo cambió todo para mí. ¡Gracias por apoyarme en este viaje!”, escribió la artista.
El lanzamiento de “Whenever, Wherever” representó así uno de los momentos determinantes de su carrera y acompañó su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la música latina a nivel internacional.
Abrió una nueva etapa
El tema formó parte de Laundry Service, producción que marcó el debut oficial de Shakira en el mercado anglosajón. “Whenever, Wherever” fue elegido como primer sencillo y se convirtió en uno de los temas más reconocidos de la cantante.
A 25 años de su estreno, la artista volvió a poner en valor el significado que tuvo aquella canción en su trayectoria, especialmente por la manera en que logró trascender fronteras y ampliar su público.
Compromiso con la educación en Colombia
Además de recordar el aniversario de uno de sus mayores éxitos, Shakira también mantuvo durante este período su trabajo humanitario en Colombia a través de la Fundación Pies Descalzos.
Tras el terremoto que afectó al país el 10 de agosto, la organización impulsó acciones destinadas a la construcción y reconstrucción de escuelas, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de niños y niñas afectados por la situación.
Según informó la propia artista, hasta el momento fueron construidas 27 escuelas en Colombia, nueve de ellas durante este año, mientras que ya comenzó la construcción de otras 14.
Los números de su fundación
Shakira también destacó el alcance que tuvieron los programas educativos desarrollados mediante su fundación. “21 mil niños y un millón de personas han sido beneficiados a través de nuestras escuelas y programas en Colombia”, comunicó.
La cantante además señaló que el trabajo continúa en distintas zonas del país que históricamente tuvieron dificultades para acceder a oportunidades educativas. “Seguimos llevando educación a zonas históricamente abandonadas de nuestro país, como La Guajira y Chocó, y a áreas de alto conflicto como Tibú”, expresó.
En su mensaje, también agradeció al equipo que forma parte de Pies Descalzos por continuar con las iniciativas destinadas a garantizar el acceso a la educación.
“Gracias a mi súper equipo de Pies Descalzos por nunca bajar los brazos y seguir defendiendo el derecho de nuestra infancia a un futuro digno”, concluyó.