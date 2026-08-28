#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Hit internacional

Shakira celebra los 25 años de “Whenever, Wherever”: la canción que cambió su carrera

El tema fue lanzado en 2001 como parte de Laundry Service y marcó su debut oficial en el mercado anglosajón, donde alcanzó gran repercusión.

El gran aniversario de Shakira: “Whenever, Wherever” cumple 25 años.El gran aniversario de Shakira: “Whenever, Wherever” cumple 25 años.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Shakira conmemora los 25 años de “Whenever, Wherever”, uno de los grandes éxitos de su carrera y el tema que significó un punto de inflexión en su llegada al mercado internacional.

La canción fue lanzada el 27 de agosto de 2001 como parte de Laundry Service, el álbum con el que la artista colombiana inició oficialmente su etapa en el mercado anglosajón. El tema se convirtió en el primer sencillo del disco y tuvo un papel clave en la expansión mundial de su música.

Mirá tambiénEl nuevo récord de Shakira con “Dai Dai” antes de la final del Mundial 2026

El recuerdo de Shakira

La cantante recordó la fecha a través de sus redes sociales y compartió un video con imágenes de distintas presentaciones vinculadas con el exitoso tema.

En su mensaje, Shakira destacó el alcance que tuvo aquella canción y cómo influyó en su trayectoria artística. “Una canción que viajó por todas partes, cruzó todas las fronteras y lo cambió todo para mí. ¡Gracias por apoyarme en este viaje!”, escribió la artista.

El lanzamiento de “Whenever, Wherever” representó así uno de los momentos determinantes de su carrera y acompañó su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la música latina a nivel internacional.

Abrió una nueva etapa

El tema formó parte de Laundry Service, producción que marcó el debut oficial de Shakira en el mercado anglosajón. “Whenever, Wherever” fue elegido como primer sencillo y se convirtió en uno de los temas más reconocidos de la cantante.

A 25 años de su estreno, la artista volvió a poner en valor el significado que tuvo aquella canción en su trayectoria, especialmente por la manera en que logró trascender fronteras y ampliar su público.

Compromiso con la educación en Colombia

Además de recordar el aniversario de uno de sus mayores éxitos, Shakira también mantuvo durante este período su trabajo humanitario en Colombia a través de la Fundación Pies Descalzos.

Tras el terremoto que afectó al país el 10 de agosto, la organización impulsó acciones destinadas a la construcción y reconstrucción de escuelas, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de niños y niñas afectados por la situación.

Según informó la propia artista, hasta el momento fueron construidas 27 escuelas en Colombia, nueve de ellas durante este año, mientras que ya comenzó la construcción de otras 14.

Los números de su fundación

Shakira también destacó el alcance que tuvieron los programas educativos desarrollados mediante su fundación. “21 mil niños y un millón de personas han sido beneficiados a través de nuestras escuelas y programas en Colombia”, comunicó.

La cantante además señaló que el trabajo continúa en distintas zonas del país que históricamente tuvieron dificultades para acceder a oportunidades educativas. “Seguimos llevando educación a zonas históricamente abandonadas de nuestro país, como La Guajira y Chocó, y a áreas de alto conflicto como Tibú”, expresó.

En su mensaje, también agradeció al equipo que forma parte de Pies Descalzos por continuar con las iniciativas destinadas a garantizar el acceso a la educación.

“Gracias a mi súper equipo de Pies Descalzos por nunca bajar los brazos y seguir defendiendo el derecho de nuestra infancia a un futuro digno”, concluyó.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Shakira
Arte Música Teatro
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro