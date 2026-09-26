Estados Unidos

El huracán Nolo gana fuerza camino a Hawái y podría alcanzar la categoría 3

El ciclón alcanzó la categoría 2 y registra vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora. Las autoridades mantienen una vigilancia de huracán para la Isla Grande y advierten sobre lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.