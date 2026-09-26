#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Estados Unidos

El huracán Nolo gana fuerza camino a Hawái y podría alcanzar la categoría 3

El ciclón alcanzó la categoría 2 y registra vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora. Las autoridades mantienen una vigilancia de huracán para la Isla Grande y advierten sobre lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.

El huracán Nolo se intensifica y amenaza a Hawái con lluvias e inundacionesEl huracán Nolo se intensifica y amenaza a Hawái con lluvias e inundaciones
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El huracán Nolo se intensificó este viernes hasta alcanzar la categoría 2 mientras avanza hacia Hawái, donde las autoridades mantienen alertas por lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.

A satellite view shows tropical storm Nolo, as it moves towards Hawaii, at Sea, September 24, 2026, in this screengrab taken from a handout video. CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDITNolo avanza hacia Hawái con vientos de 169 km/h y riesgo de inundaciones

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora y, según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), podría fortalecerse hasta alcanzar la categoría 3 o incluso una intensidad superior durante el fin de semana.

La principal preocupación está puesta en la Isla Grande, donde se espera que Nolo se aproxime este sábado. Los pronósticos anticipan acumulados de lluvia de hasta 90 centímetros en algunos sectores.

Alertas por lluvias e inundaciones

Las autoridades emitieron una vigilancia de huracán para la Isla Grande ante la posibilidad de condiciones meteorológicas severas. Además, se encuentra vigente una vigilancia de inundaciones para esa isla y el condado de Maui.

El NHC advirtió sobre el riesgo de inundaciones potencialmente catastróficas y peligrosas para la población, así como de deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado.

Sailors aboard the USS Theodore Roosevelt watch a FIFA World Cup match as the aircraft carrier takes part in the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises in waters south of the Hawaiian Islands, U.S., July 11, 2026. REUTERS/Marco GarciaNolo avanza hacia Hawái con vientos de 169 km/h y riesgo de inundaciones

El gobernador de Hawái, Josh Green, pidió a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Nacional de Meteorología, la Agencia de Gestión de Emergencias del estado, las autoridades de los distintos condados y los organismos locales.

Un nuevo fenómeno que amenaza al archipiélago

La llegada de Nolo se produce después de que Hawái fuera afectado por otros sistemas durante la actual temporada de huracanes.

A comienzos de septiembre, el huracán Lowell provocó vientos destructivos y fuertes lluvias en las islas de Kauai y Niihau, dejando a miles de personas sin electricidad y provocando daños en distintos caminos.

Mirá tambiénLos hutíes lanzaron nuevos ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita

Un mes antes, el huracán Lala también había afectado al archipiélago. El fenómeno destruyó alrededor de un centenar de viviendas, generó deslizamientos de tierra y provocó cortes generalizados de electricidad al pasar cerca de las islas.

Nolo podría intensificarse durante el fin de semana

Con vientos de 169 kilómetros por hora, Nolo ya se encuentra dentro de la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes según la velocidad de sus vientos sostenidos.

Mirá tambiénAl menos cinco muertos en nuevos ataques con drones entre Rusia y Ucrania

Los pronósticos indican que el sistema podría intensificarse durante las próximas horas y alcanzar la categoría 3, considerada huracán mayor, antes de aproximarse a Hawái.

El principal riesgo, sin embargo, no estará determinado únicamente por la intensidad del viento. Las autoridades mantienen especial atención sobre las precipitaciones acumuladas, que podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos en sectores vulnerables del archipiélago.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Huracán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro