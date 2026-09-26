El huracán Nolo se intensificó este viernes hasta alcanzar la categoría 2 mientras avanza hacia Hawái, donde las autoridades mantienen alertas por lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.
El huracán Nolo gana fuerza camino a Hawái y podría alcanzar la categoría 3
El ciclón alcanzó la categoría 2 y registra vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora. Las autoridades mantienen una vigilancia de huracán para la Isla Grande y advierten sobre lluvias intensas, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra.
El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora y, según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), podría fortalecerse hasta alcanzar la categoría 3 o incluso una intensidad superior durante el fin de semana.
La principal preocupación está puesta en la Isla Grande, donde se espera que Nolo se aproxime este sábado. Los pronósticos anticipan acumulados de lluvia de hasta 90 centímetros en algunos sectores.
Alertas por lluvias e inundaciones
Las autoridades emitieron una vigilancia de huracán para la Isla Grande ante la posibilidad de condiciones meteorológicas severas. Además, se encuentra vigente una vigilancia de inundaciones para esa isla y el condado de Maui.
El NHC advirtió sobre el riesgo de inundaciones potencialmente catastróficas y peligrosas para la población, así como de deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado.
El gobernador de Hawái, Josh Green, pidió a los residentes mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Nacional de Meteorología, la Agencia de Gestión de Emergencias del estado, las autoridades de los distintos condados y los organismos locales.
Un nuevo fenómeno que amenaza al archipiélago
La llegada de Nolo se produce después de que Hawái fuera afectado por otros sistemas durante la actual temporada de huracanes.
A comienzos de septiembre, el huracán Lowell provocó vientos destructivos y fuertes lluvias en las islas de Kauai y Niihau, dejando a miles de personas sin electricidad y provocando daños en distintos caminos.
Un mes antes, el huracán Lala también había afectado al archipiélago. El fenómeno destruyó alrededor de un centenar de viviendas, generó deslizamientos de tierra y provocó cortes generalizados de electricidad al pasar cerca de las islas.
Nolo podría intensificarse durante el fin de semana
Con vientos de 169 kilómetros por hora, Nolo ya se encuentra dentro de la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes según la velocidad de sus vientos sostenidos.
Los pronósticos indican que el sistema podría intensificarse durante las próximas horas y alcanzar la categoría 3, considerada huracán mayor, antes de aproximarse a Hawái.
El principal riesgo, sin embargo, no estará determinado únicamente por la intensidad del viento. Las autoridades mantienen especial atención sobre las precipitaciones acumuladas, que podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos en sectores vulnerables del archipiélago.