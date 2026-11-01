Un fuerte temporal provocó inundaciones en el noroeste de México y dejó escenas de vehículos arrastrados por las corrientes de agua hasta el mar.
Temporal en México: las inundaciones arrastraron autos hasta el mar y hubo decenas de personas rescatadas
Las intensas lluvias sorprendieron a las localidades de Los Cabos y Guaymas, donde se registraron inundaciones repentinas y crecidas de arroyos. Protección Civil informó que 41 personas fueron rescatadas, 18 vehículos resultaron afectados y 356 personas debieron ser evacuadas preventivamente.
El fenómeno afectó principalmente a las localidades de Los Cabos y Guaymas, donde los equipos de emergencia debieron intervenir para asistir a personas que quedaron atrapadas por la crecida repentina de arroyos y calles anegadas.
De acuerdo con los reportes oficiales difundidos este sábado, al menos 41 personas fueron rescatadas de sectores considerados de riesgo y 18 vehículos sufrieron daños por la fuerza del agua. Además, 356 personas fueron evacuadas preventivamente de un establecimiento sanitario de Los Cabos.
El episodio también dejó una persona fallecida, según confirmaron las autoridades del estado de Baja California Sur y reportes de medios locales.
Las precipitaciones estuvieron relacionadas con los remanentes de la tormenta tropical Vance, que se había disipado el jueves, pero cuyos efectos continuaron sobre distintos sectores de la región. La intensidad de las lluvias sorprendió a los habitantes, ya que los pronósticos iniciales anticipaban precipitaciones de menor magnitud.
La intensidad de las lluvias sorprendió a los habitantes, ya que los pronósticos iniciales anticipaban precipitaciones de menor magnitud.
Lluvias intensas e inundaciones
Las condiciones meteorológicas cambiaron rápidamente durante la jornada. Según la información difundida por las autoridades, en apenas 45 minutos se acumularon hasta 120 milímetros de lluvia en algunos sectores, una cantidad que provocó importantes escurrimientos desde las zonas elevadas y el desborde de cauces.
Uno de los puntos más comprometidos fue Guaymas, una ciudad portuaria del estado de Sonora. Allí, el arroyo Las Palmas experimentó una crecida inusual que arrastró al menos una decena de vehículos durante la mañana del sábado.
La corriente también afectó a otras zonas urbanas y provocó daños materiales. Medios locales informaron que una persona murió cuando el taxi en el que viajaba fue arrastrado por una corriente de agua y barro. El vehículo quedó a merced del caudal generado por las precipitaciones.
La situación también tuvo consecuencias en Los Cabos, un importante destino turístico de Baja California Sur. En esa zona, varios automóviles fueron desplazados por la fuerza del agua hasta la playa y algunos terminaron dentro del mar. Otros quedaron varados sobre la arena, según mostraron imágenes que circularon en las redes sociales.
Uno de los sectores más afectados fue el arroyo Costa Azul, en San José del Cabo. Allí, el incremento del caudal provocó que distintos vehículos fueran arrastrados hacia la costa. También se registraron complicaciones en otros puntos, entre ellos el arroyo Ricardo Flores Magón, Santa Rosa y El Tildillo.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se desplegaron operativos para asistir a quienes habían quedado en zonas comprometidas. En Los Cabos, los equipos realizaron 12 rescates en distintos sectores afectados por las inundaciones. Para las tareas se movilizaron al menos 60 efectivos y ambulancias.
Evacuaron una clínica y rescataron a decenas de personas
Otro de los procedimientos importantes se desarrolló en una clínica de medicina familiar de Los Cabos, donde las autoridades dispusieron una evacuación preventiva ante el avance del agua y las dificultades generadas por las lluvias.
En total, 356 personas, entre pacientes y trabajadores sanitarios, fueron trasladadas hacia un hospital público para evitar que quedaran expuestas a las consecuencias del temporal. Además, otras ocho personas fueron derivadas a otro centro de salud de la región, según los reportes difundidos por las autoridades.
El balance de Protección Civil también incluyó 41 personas rescatadas en áreas de riesgo y 18 vehículos afectados por las corrientes. Las tareas se concentraron en los sectores donde las crecidas habían generado mayores dificultades para circular y permanecer a resguardo.
Frente a la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, los organismos de emergencia difundieron recomendaciones para reducir los riesgos. Entre las principales indicaciones, pidieron no intentar atravesar arroyos, vados ni calles inundadas, tanto a pie como en vehículos.
También advirtieron que las corrientes pueden aumentar su intensidad en pocos minutos, incluso cuando la lluvia comienza a disminuir. Por ese motivo, recomendaron evitar los desplazamientos que no sean indispensables, permanecer en lugares seguros y respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos.
Por ese motivo, recomendaron evitar los desplazamientos que no sean indispensables, permanecer en lugares seguros y respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos.
Las precipitaciones que afectaron a la región corresponden a los remanentes de Vance, una tormenta tropical que perdió intensidad durante la semana, aunque continuó influyendo en las condiciones del tiempo.
El episodio se produjo durante la etapa final de la temporada de huracanes del Pacífico, que este año podría presentar una actividad más intensa por la influencia del fenómeno climático El Niño. Este proceso se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de circulación atmosférica y precipitaciones en distintas regiones.
Este proceso se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de circulación atmosférica y precipitaciones en distintas regiones.
Mientras continuaban las tareas de asistencia y evaluación de daños, las autoridades mantuvieron las recomendaciones preventivas para la población de las zonas afectadas.