Emergencia

Temporal en México: las inundaciones arrastraron autos hasta el mar y hubo decenas de personas rescatadas

Las intensas lluvias sorprendieron a las localidades de Los Cabos y Guaymas, donde se registraron inundaciones repentinas y crecidas de arroyos. Protección Civil informó que 41 personas fueron rescatadas, 18 vehículos resultaron afectados y 356 personas debieron ser evacuadas preventivamente.