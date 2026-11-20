Un violento temporal azotó este viernes 20 de noviembre a Foz do Iguazú, en el estado brasileño de Paraná, donde las fuertes ráfagas de viento provocaron importantes daños materiales, árboles derribados y cortes masivos de energía eléctrica.
Un violento temporal en Foz do Iguazú provocó voladuras de techos dejó a 39 mil usuarios sin luz
La tormenta golpeó este viernes a la ciudad brasileña, vecina de Puerto Iguazú, y provocó caída de árboles, daños en viviendas y complicaciones en distintos barrios. También se registraron fenómenos atmosféricos que son analizados por sus características.
La tormenta afectó a distintos sectores de la ciudad fronteriza y dejó a casi 39 mil usuarios sin suministro, mientras los equipos de emergencia comenzaron a evaluar las consecuencias.
La magnitud del fenómeno quedó reflejada en imágenes difundidas por vecinos, que mostraron estructuras arrancadas, ramas caídas y destrozos en inmuebles. Uno de los episodios más importantes ocurrió en el barrio Vila Yolanda, donde el viento desprendió la cubierta de una propiedad y parte de los materiales terminó sobre el tendido eléctrico.
Según los datos divulgados por la Companhia Paranaense de Energia (Copel), alrededor de las 17 se contabilizaban 38.793 unidades consumidoras sin electricidad en Foz do Iguaçu, como consecuencia de los desperfectos ocasionados por las condiciones meteorológicas.
El impacto se extendió a otras localidades del oeste y sudoeste de Paraná. En todo el estado, la distribuidora registraba 204.528 conexiones afectadas, una cifra que evidencia la amplitud del sistema de tormentas que avanzó sobre territorio brasileño durante la jornada.
Nubes con forma de embudo
Otro de los aspectos que llamó la atención fue la aparición de dos formaciones nubosas con características de embudo, registradas en videos por habitantes de la ciudad. Si bien las imágenes despertaron especulaciones sobre la posible formación de tornados, hasta el momento no se había confirmado oficialmente que alguna de ellas hubiera establecido contacto con la superficie.
Las autoridades meteorológicas mantenían advertencias por el desarrollo de fenómenos intensos. El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) había emitido un alerta amarillo para Paraná, ante el riesgo de lluvias fuertes, granizo y vientos que podían alcanzar los 60 kilómetros por hora.
La inestabilidad estaba asociada al fortalecimiento de un área de baja presión sobre el norte argentino y Paraguay, que favoreció el ingreso de humedad y generó condiciones propicias para la formación de tormentas en distintos sectores del sur brasileño.
Los inconvenientes también alcanzaron a Marmeleiro, donde la Defensa Civil contabilizó alrededor de cinco intervenciones por árboles derribados y el desprendimiento de un cartel comercial. En esa localidad no se reportaron interrupciones de electricidad ni daños en viviendas que requirieran asistencia del organismo.
En Francisco Beltrão, en tanto, las cuadrillas municipales debieron intervenir por ejemplares caídos sobre la vía pública. Una calle quedó temporalmente interrumpida y se registraron problemas en el suministro energético de los barrios Seminário, Floresta, Sadia y parte de la zona céntrica.
Consecuencias en Puerto Iguazú
El episodio en Foz do Iguazu ocurrió durante una jornada de condiciones meteorológicas adversas en toda la región fronteriza. Del lado argentino, Puerto Iguazú también sufrió fuertes tormentas durante la tarde, con daños sobre líneas eléctricas de media y baja tensión.
Energía de Misiones informó que los vientos afectaron instalaciones que abastecen al centro de la localidad, barrios aledaños y las zonas de las 600 y 2.000 hectáreas. Las cuadrillas avanzaron con la reposición progresiva del servicio, aunque permanecían sectores con inconvenientes por la caída de árboles y ramas sobre el cableado.
El panorama meteorológico continuará inestable durante el fin de semana. Para Misiones, la Dirección General de Alerta Temprana anticipó chaparrones y tormentas aisladas el sábado, mientras que el domingo podrían registrarse precipitaciones fuertes en toda la provincia, con acumulados estimados de entre 20 y 40 milímetros.
Mientras tanto, en Foz do Iguazu continuaban los relevamientos de los daños y las tareas destinadas a recuperar el suministro eléctrico en los sectores afectados por el temporal.