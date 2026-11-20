Con embudos de nubes

Un violento temporal en Foz do Iguazú provocó voladuras de techos dejó a 39 mil usuarios sin luz

La tormenta golpeó este viernes a la ciudad brasileña, vecina de Puerto Iguazú, y provocó caída de árboles, daños en viviendas y complicaciones en distintos barrios. También se registraron fenómenos atmosféricos que son analizados por sus características.