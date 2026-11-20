Un sismo de magnitud 6.7 se registró este viernes 20 de noviembre en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.
Perú: se registró un sismo de magnitud 6.7 que se sintió en Colombia
De acuerdo con el IGP, el temblor ocurrió a las 7:09 p.m. y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste del departamento de Junín.
De acuerdo con dicha institución, el temblor ocurrió a las 7:09 p.m. y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste del citado departamento del centro del país.
El sismo tuvo una profundidad de 129 kilómetros y una intensidad máxima de V en Junín.
Según reportó la prensa local, el temblor de magnitud 6.7 fue percibido también en lugares como Oxapampa y Pasco. También se sintió en Lima, la capital del país.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó en la red social ‘X’ que el movimiento telúrico fue percibido entre moderado y fuerte por la población de Junín. La entidad realiza el trabajo de monitoreo en zonas vulnerables.
Se sintió en Colombia
En tanto, los medios de noticias y las redes sociales dan cuenta que el sismo también se sintió en Colombia.
Habitantes de zonas como Usaquén, el norte, el sur y el nororiente de la capital indicaron que observaron el movimiento de lámparas y objetos colgantes, mientras que otros afirmaron no haber sentido el sismo.
La situación generó múltiples reacciones entre quienes se mostraron sorprendidos por la distancia entre el epicentro y los lugares donde fue percibido el evento.