Un terremoto de magnitud 5,6 se registró durante la madrugada de este martes 3 de noviembre en Colombia y generó movimientos perceptibles en Bogotá y otras ciudades del centro del país. El epicentro fue localizado en el departamento de Tolima, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en territorio colombiano.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió Colombia y se sintió en Bogotá: dónde fue el epicentro
El movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este martes en el departamento de Tolima. El Servicio Geológico Colombiano informó que tuvo una profundidad superficial y que fue percibido en distintas ciudades del país. Las autoridades evaluaban posibles daños.
El movimiento telúrico ocurrió a las 4.13, hora local, y fue clasificado como superficial. La intensidad del sismo hizo que numerosos habitantes de distintas localidades advirtieran el temblor durante las primeras horas de la mañana.
De acuerdo con los primeros reportes, el fenómeno también fue percibido en ciudades como Cali, Armenia y Manizales. En Bogotá, capital del país, el movimiento despertó a vecinos de diferentes sectores y motivó reportes en redes sociales.
El episodio se produjo en una región que registra actividad sísmica frecuente y volvió a poner en primer plano la importancia de los sistemas de monitoreo y prevención ante este tipo de fenómenos naturales.
Dónde fue el epicentro del terremoto que se sintió en Bogotá
El Servicio Geológico Colombiano identificó el epicentro del terremoto en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima. Según el boletín actualizado difundido por el organismo, el movimiento alcanzó una magnitud de 5,6 y tuvo una profundidad superficial.
Los primeros registros situaron el evento a las 4.13 de la madrugada. La clasificación de superficial indica que el movimiento se originó a poca profundidad respecto de la superficie terrestre, una característica que puede favorecer que las sacudidas sean percibidas en las localidades cercanas.
El organismo también difundió información para que las personas que sintieron el movimiento puedan reportarlo a través de sus canales oficiales. Estos datos contribuyen al seguimiento de la actividad sísmica y permiten conocer en qué sectores fue percibido el fenómeno.
La magnitud y la profundidad son dos variables importantes para caracterizar un terremoto, aunque no determinan por sí solas los daños que puede ocasionar. También influyen la distancia respecto del epicentro, las características geológicas del terreno y las condiciones de las construcciones.
En cuanto a las consecuencias, los primeros informes publicados durante la madrugada no daban cuenta de un balance definitivo de personas heridas ni de daños materiales. Las autoridades continuaban evaluando la situación en las zonas donde el temblor fue percibido.
Además del movimiento principal, se informó sobre otro evento sísmico de menor magnitud registrado minutos después. Según los reportes del monitoreo colombiano, a las 4.27 se produjo un movimiento de magnitud 3,5, también con referencia en Chaparral y de profundidad superficial.
Por qué tiembla en Colombia y qué antecedentes sísmicos tiene la región
Colombia se encuentra en una zona de importante actividad tectónica debido a la interacción de varias placas que conforman la corteza terrestre. Entre ellas se encuentran las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, cuyos movimientos generan tensiones y desplazamientos que pueden desencadenar terremotos.
Según explicó el Servicio Geológico Colombiano, esta configuración geológica hace que los movimientos sísmicos puedan registrarse en diferentes regiones del territorio. Una parte importante de la actividad se concentra en el sector del Pacífico, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la Sudamericana.
Otro sector de actividad sísmica relevante es el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona en la que se registra una concentración particular de movimientos telúricos.
El departamento de Tolima también había sido objeto de seguimiento por parte de los especialistas durante los últimos meses. De acuerdo con información difundida por el organismo geológico, entre el 20 y el 30 de septiembre se localizaron más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2 en las inmediaciones de Chaparral. Dentro de esa secuencia, 22 movimientos alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4.
El nuevo terremoto se produjo además después del movimiento de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, que también fue percibido en distintas regiones colombianas.
Sin embargo, los especialistas distinguen las diferentes secuencias sísmicas y no corresponde atribuir automáticamente el movimiento de este martes al terremoto de agosto. Para establecer una relación entre ambos eventos se requieren estudios específicos sobre sus características y el comportamiento de las estructuras geológicas involucradas.
El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de estos fenómenos y recuerda que actualmente no existe un método científico que permita anticipar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud se producirá un terremoto.
Por eso, las autoridades recomiendan conocer las medidas de prevención y seguir los reportes oficiales ante cualquier movimiento sísmico.