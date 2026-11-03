Movimiento telúrico

Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió Colombia y se sintió en Bogotá: dónde fue el epicentro

El movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este martes en el departamento de Tolima. El Servicio Geológico Colombiano informó que tuvo una profundidad superficial y que fue percibido en distintas ciudades del país. Las autoridades evaluaban posibles daños.